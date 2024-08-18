Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/izrail-1966828588.html
Израиль заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине
Израиль заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине - РИА Новости, 18.08.2024
Израиль заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой общей безопасности (ШАБАК) сообщила о ликвидации двух высокопоставленных членов палестинского... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T00:27
2024-08-18T00:27
израиль
западный берег реки иордан
палестина
хамас
шабак
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882130435_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_23590a94aca4352751e61bed98569bfd.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой общей безопасности (ШАБАК) сообщила о ликвидации двух высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели двух человек в результате израильского удара по автомобилю в Дженине. "ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали в Дженине двух высокопоставленных террористов ХАМАС, которые участвовали в планировании стрельбы в долине Иордана, в ходе которой был убит Йонатан Дойч", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. Как утверждает пресс-служба израильской армии, один из погибших членов ХАМАС был причастен к "дальнейшим террористическим атакам" и занимался изготовлением взрывных устройств для совершения терактов, а другой погибший отвечал за военную инфраструктуру ХАМАС в районе Дженина. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала в предыдущее воскресенье, что недалеко от пересечения Мехола на Западном берегу "террористы из проезжающего автомобиля открыли огонь по нескольким автомобилям" в районе. Израильская служба скорой помощи Маген Давид Адом (MDA) сообщала, что в результате стрельбы погиб один израильтянин и еще один был ранен. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240817/ssha-1966727365.html
https://ria.ru/20240816/obstrel-1966684616.html
https://ria.ru/20240817/izrail-1966747667.html
израиль
западный берег реки иордан
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882130435_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed68be1c6bdcb59c670ccdc08053f064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, западный берег реки иордан, палестина, хамас, шабак, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Западный берег реки Иордан, Палестина, ХАМАС, ШАБАК, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине

ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине

© AP Photo / Nasser NasserИзраильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой общей безопасности (ШАБАК) сообщила о ликвидации двух высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.
Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели двух человек в результате израильского удара по автомобилю в Дженине.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
США пытаются выиграть время в ходе переговоров по Газе, заявили в ХАМАС
Вчера, 07:10
"ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали в Дженине двух высокопоставленных террористов ХАМАС, которые участвовали в планировании стрельбы в долине Иордана, в ходе которой был убит Йонатан Дойч", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Как утверждает пресс-служба израильской армии, один из погибших членов ХАМАС был причастен к "дальнейшим террористическим атакам" и занимался изготовлением взрывных устройств для совершения терактов, а другой погибший отвечал за военную инфраструктуру ХАМАС в районе Дженина.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала в предыдущее воскресенье, что недалеко от пересечения Мехола на Западном берегу "террористы из проезжающего автомобиля открыли огонь по нескольким автомобилям" в районе. Израильская служба скорой помощи Маген Давид Адом (MDA) сообщала, что в результате стрельбы погиб один израильтянин и еще один был ранен.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
ХАМАС заявило, что обстреляло поселение Мивтахим на юге Израиля
16 августа, 19:48
Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
ВВС Израиля уничтожили около 40 целей в секторе Газа
Вчера, 11:24
 
ИзраильЗападный берег реки ИорданПалестинаХАМАСШАБАКВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала