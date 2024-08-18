https://ria.ru/20240818/izrail-1966828588.html
Израиль заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине
Израиль заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине - РИА Новости, 18.08.2024
Израиль заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой общей безопасности (ШАБАК) сообщила о ликвидации двух высокопоставленных членов палестинского... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T00:27
2024-08-18T00:27
2024-08-18T00:27
израиль
западный берег реки иордан
палестина
хамас
шабак
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой общей безопасности (ШАБАК) сообщила о ликвидации двух высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели двух человек в результате израильского удара по автомобилю в Дженине. "ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали в Дженине двух высокопоставленных террористов ХАМАС, которые участвовали в планировании стрельбы в долине Иордана, в ходе которой был убит Йонатан Дойч", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. Как утверждает пресс-служба израильской армии, один из погибших членов ХАМАС был причастен к "дальнейшим террористическим атакам" и занимался изготовлением взрывных устройств для совершения терактов, а другой погибший отвечал за военную инфраструктуру ХАМАС в районе Дженина. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала в предыдущее воскресенье, что недалеко от пересечения Мехола на Западном берегу "террористы из проезжающего автомобиля открыли огонь по нескольким автомобилям" в районе. Израильская служба скорой помощи Маген Давид Адом (MDA) сообщала, что в результате стрельбы погиб один израильтянин и еще один был ранен. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240817/ssha-1966727365.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, западный берег реки иордан, палестина, хамас, шабак, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Западный берег реки Иордан, Палестина, ХАМАС, ШАБАК, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине
ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой общей безопасности (ШАБАК) сообщила о ликвидации двух высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.
Ранее министерство здравоохранения Палестины
сообщило о гибели двух человек в результате израильского удара по автомобилю в Дженине.
"ЦАХАЛ и ШАБАК
ликвидировали в Дженине двух высокопоставленных террористов ХАМАС, которые участвовали в планировании стрельбы в долине Иордана
, в ходе которой был убит Йонатан Дойч", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Как утверждает пресс-служба израильской армии, один из погибших членов ХАМАС был причастен к "дальнейшим террористическим атакам" и занимался изготовлением взрывных устройств для совершения терактов, а другой погибший отвечал за военную инфраструктуру ХАМАС в районе Дженина.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала в предыдущее воскресенье, что недалеко от пересечения Мехола на Западном берегу "террористы из проезжающего автомобиля открыли огонь по нескольким автомобилям" в районе. Израильская служба скорой помощи Маген Давид Адом (MDA) сообщала, что в результате стрельбы погиб один израильтянин и еще один был ранен.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.