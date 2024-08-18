Рейтинг@Mail.ru
Лесной пожар в Измире продолжается четвертый день - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/izmir-1966862870.html
Лесной пожар в Измире продолжается четвертый день
Лесной пожар в Измире продолжается четвертый день - РИА Новости, 18.08.2024
Лесной пожар в Измире продолжается четвертый день
Лесной пожар в турецком курортном Измире на западе страны продолжается уже четвёртый день, ветер, высокая влажность и возникновение новых очагов затрудняют... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T10:47
2024-08-18T10:47
в мире
измир
турция
мугла (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959830235_0:89:884:586_1920x0_80_0_0_8d1e4f81834e5377368b8418ed7be27d.jpg
АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Лесной пожар в турецком курортном Измире на западе страны продолжается уже четвёртый день, ветер, высокая влажность и возникновение новых очагов затрудняют работу пожарных бригад, сообщает газета Hürriyet. "Неустанная борьба с лесными пожарами продолжается. В то время как пожар в Измире продолжается уже 4-й день, лесные пожары в Айдыне, Мугле, Болу и Манисе, к сожалению, также продолжают действовать. Ветер, высокая влажность и возникновение новых пожаров также затрудняют работу бригад", - пишет издание. По словам министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, в настоящее время в Турции восемь 8 активных очагов пожаров. Газета со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая сообщила, что в настоящее время в связи с лесными пожарами, охватившими страну, арестованы пять человек. "В Измире были эвакуированы 4 тысячи 159 человек. Вот последняя информация о пожарах минута за минутой...", - добавляет издание.
https://ria.ru/20240818/anapa-1966859039.html
https://ria.ru/20240719/pozhar-1960600244.html
измир
турция
мугла (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959830235_25:0:806:586_1920x0_80_0_0_51781e25e4aa56750e06da29efd5fe09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, измир, турция, мугла (провинция)
В мире, Измир, Турция, Мугла (провинция)
Лесной пожар в Измире продолжается четвертый день

Лесной пожар в Измире продолжается четвертый день, работа пожарных затруднена

© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/XЛесной пожар в турецкой провинции Измир
Лесной пожар в турецкой провинции Измир - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/X
Лесной пожар в турецкой провинции Измир. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Лесной пожар в турецком курортном Измире на западе страны продолжается уже четвёртый день, ветер, высокая влажность и возникновение новых очагов затрудняют работу пожарных бригад, сообщает газета Hürriyet.
"Неустанная борьба с лесными пожарами продолжается. В то время как пожар в Измире продолжается уже 4-й день, лесные пожары в Айдыне, Мугле, Болу и Манисе, к сожалению, также продолжают действовать. Ветер, высокая влажность и возникновение новых пожаров также затрудняют работу бригад", - пишет издание.
Огнеборцы Анапы тушат возгорание лесного массива между Варваровской щелью и Сукко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В Анапе потушили лесной пожар
Вчера, 10:15
По словам министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, в настоящее время в Турции восемь 8 активных очагов пожаров.
Газета со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая сообщила, что в настоящее время в связи с лесными пожарами, охватившими страну, арестованы пять человек.
"В Измире были эвакуированы 4 тысячи 159 человек. Вот последняя информация о пожарах минута за минутой...", - добавляет издание.
Лесной пожар, вспыхнувший в турецком Измире. 18 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Измире лесной пожар добрался до населенных пунктов, сообщают СМИ
19 июля, 00:24
 
В миреИзмирТурцияМугла (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала