Лесной пожар в Измире продолжается четвертый день
Лесной пожар в Измире продолжается четвертый день, работа пожарных затруднена
© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/XЛесной пожар в турецкой провинции Измир
© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/X
Лесной пожар в турецкой провинции Измир. Архивное фото
АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Лесной пожар в турецком курортном Измире на западе страны продолжается уже четвёртый день, ветер, высокая влажность и возникновение новых очагов затрудняют работу пожарных бригад, сообщает газета Hürriyet.
"Неустанная борьба с лесными пожарами продолжается. В то время как пожар в Измире продолжается уже 4-й день, лесные пожары в Айдыне, Мугле, Болу и Манисе, к сожалению, также продолжают действовать. Ветер, высокая влажность и возникновение новых пожаров также затрудняют работу бригад", - пишет издание.
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По словам министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, в настоящее время в Турции восемь 8 активных очагов пожаров.
Газета со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая сообщила, что в настоящее время в связи с лесными пожарами, охватившими страну, арестованы пять человек.
"В Измире были эвакуированы 4 тысячи 159 человек. Вот последняя информация о пожарах минута за минутой...", - добавляет издание.