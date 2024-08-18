https://ria.ru/20240818/izmir-1966862870.html

Лесной пожар в Измире продолжается четвертый день

Лесной пожар в Измире продолжается четвертый день - РИА Новости, 18.08.2024

Лесной пожар в Измире продолжается четвертый день

Лесной пожар в турецком курортном Измире на западе страны продолжается уже четвёртый день, ветер, высокая влажность и возникновение новых очагов затрудняют... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T10:47

2024-08-18T10:47

2024-08-18T10:47

в мире

измир

турция

мугла (провинция)

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АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Лесной пожар в турецком курортном Измире на западе страны продолжается уже четвёртый день, ветер, высокая влажность и возникновение новых очагов затрудняют работу пожарных бригад, сообщает газета Hürriyet. "Неустанная борьба с лесными пожарами продолжается. В то время как пожар в Измире продолжается уже 4-й день, лесные пожары в Айдыне, Мугле, Болу и Манисе, к сожалению, также продолжают действовать. Ветер, высокая влажность и возникновение новых пожаров также затрудняют работу бригад", - пишет издание. По словам министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, в настоящее время в Турции восемь 8 активных очагов пожаров. Газета со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая сообщила, что в настоящее время в связи с лесными пожарами, охватившими страну, арестованы пять человек. "В Измире были эвакуированы 4 тысячи 159 человек. Вот последняя информация о пожарах минута за минутой...", - добавляет издание.

https://ria.ru/20240818/anapa-1966859039.html

https://ria.ru/20240719/pozhar-1960600244.html

измир

турция

мугла (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, измир, турция, мугла (провинция)