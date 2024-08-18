https://ria.ru/20240818/istrebitel-1966946038.html

Истребитель "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России в Сирии

Истребитель "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России в Сирии - РИА Новости, 19.08.2024

Истребитель "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России в Сирии

Истребитель-бомбардировщик F/А-18 проамериканской "коалиции" опасно сблизился с Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет над Сирией, сообщил на брифинге... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-18T22:11

2024-08-18T22:11

2024-08-19T00:04

война в сирии

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сирия

эт-танф

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ан-30

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F/А-18 проамериканской "коалиции" опасно сблизился с Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Семнадцатого августа с 11.05 до 11.10 (совпадает с мск - ред.) над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте 6700 метров произошло опасное сближение истребителя-бомбардировщика F/А-18 "коалиции" с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский экипаж, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240704/siriya-1957518520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сирия, эт-танф, воздушно-космические силы россии, ан-30