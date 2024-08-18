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Истребитель "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России в Сирии - РИА Новости, 19.08.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:11 18.08.2024 (обновлено: 00:04 19.08.2024)
https://ria.ru/20240818/istrebitel-1966946038.html
Истребитель "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России в Сирии
Истребитель "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России в Сирии - РИА Новости, 19.08.2024
Истребитель "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России в Сирии
Истребитель-бомбардировщик F/А-18 проамериканской "коалиции" опасно сблизился с Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет над Сирией, сообщил на брифинге... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-18T22:11
2024-08-19T00:04
война в сирии
в мире
россия
сирия
эт-танф
воздушно-космические силы россии
ан-30
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F/А-18 проамериканской "коалиции" опасно сблизился с Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Семнадцатого августа с 11.05 до 11.10 (совпадает с мск - ред.) над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте 6700 метров произошло опасное сближение истребителя-бомбардировщика F/А-18 "коалиции" с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский экипаж, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240704/siriya-1957518520.html
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сирия
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в мире, россия, сирия, эт-танф, воздушно-космические силы россии, ан-30
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Эт-Танф, Воздушно-космические силы России, Ан-30
Истребитель "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России в Сирии

Экипаж Ан-30 ВКС предотвратил столкновение с истребителем коалиции США в Сирии

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкСамолет воздушного наблюдения Ан-30
Самолет воздушного наблюдения Ан-30 - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Самолет воздушного наблюдения Ан-30 . Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F/А-18 проамериканской "коалиции" опасно сблизился с Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
«
"Семнадцатого августа с 11.05 до 11.10 (совпадает с мск - ред.) над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте 6700 метров произошло опасное сближение истребителя-бомбардировщика F/А-18 "коалиции" с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский экипаж, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - говорится в сообщении.
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Война в СирииВ миреРоссияСирияЭт-ТанфВоздушно-космические силы РоссииАн-30
 
 
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