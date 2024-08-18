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Экс-сослуживец резко описал фигуранта дела об атаке на Курскую область - РИА Новости, 18.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:24 18.08.2024 (обновлено: 06:44 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/ishkulov-1966841192.html
Экс-сослуживец резко описал фигуранта дела об атаке на Курскую область
Экс-сослуживец резко описал фигуранта дела об атаке на Курскую область - РИА Новости, 18.08.2024
Экс-сослуживец резко описал фигуранта дела об атаке на Курскую область
Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область командир ВСУ Эмиль Ишкулов был агрессивным и жестоким, "помешанным" на стрельбе и рукопашном бое,... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T06:24
2024-08-18T06:44
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
курская область
валерий герасимов
брянская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область командир ВСУ Эмиль Ишкулов был агрессивным и жестоким, "помешанным" на стрельбе и рукопашном бое, рассказал РИА Новости его бывший сослуживец Максим, переехавший в Россию. СК РФ ранее сообщал, что против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство. "Как командир... Он был помешан на армии. На стрельбах. На рукопашном бою. Агрессивный и жестокий", - сказал Максим. Он добавил, что служил с Ишкуловым вместе в 2010 году в 9-й роте. Максим давно переехал в Россию и после службы они не общались. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240817/alaudinov-1966757234.html
https://ria.ru/20240817/ishkulov-1966727844.html
россия
курская область
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владимир путин, россия, курская область, валерий герасимов, брянская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-сослуживец резко описал фигуранта дела об атаке на Курскую область

Бывший сослуживец назвал фигуранта дела об атаке на Курскую область жестоким

Полковник ВСУ Эмиль Ишкулов
Полковник ВСУ Эмиль Ишкулов - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Полковник ВСУ Эмиль Ишкулов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область командир ВСУ Эмиль Ишкулов был агрессивным и жестоким, "помешанным" на стрельбе и рукопашном бое, рассказал РИА Новости его бывший сослуживец Максим, переехавший в Россию.
СК РФ ранее сообщал, что против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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"Как командир... Он был помешан на армии. На стрельбах. На рукопашном бою. Агрессивный и жестокий", - сказал Максим.
Он добавил, что служил с Ишкуловым вместе в 2010 году в 9-й роте. Максим давно переехал в Россию и после службы они не общались.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Полковник ВСУ Эмиль Ишкулов - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Источник уличил во лжи фигуранта дела об атаке на Курскую область
17 августа, 07:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияКурская областьВалерий ГерасимовБрянская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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