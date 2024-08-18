https://ria.ru/20240818/ishkulov-1966841192.html

Экс-сослуживец резко описал фигуранта дела об атаке на Курскую область

Экс-сослуживец резко описал фигуранта дела об атаке на Курскую область - РИА Новости, 18.08.2024

Экс-сослуживец резко описал фигуранта дела об атаке на Курскую область

Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область командир ВСУ Эмиль Ишкулов был агрессивным и жестоким, "помешанным" на стрельбе и рукопашном бое,... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T06:24

2024-08-18T06:24

2024-08-18T06:44

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

курская область

валерий герасимов

брянская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область командир ВСУ Эмиль Ишкулов был агрессивным и жестоким, "помешанным" на стрельбе и рукопашном бое, рассказал РИА Новости его бывший сослуживец Максим, переехавший в Россию. СК РФ ранее сообщал, что против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство. "Как командир... Он был помешан на армии. На стрельбах. На рукопашном бою. Агрессивный и жестокий", - сказал Максим. Он добавил, что служил с Ишкуловым вместе в 2010 году в 9-й роте. Максим давно переехал в Россию и после службы они не общались. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240817/alaudinov-1966757234.html

https://ria.ru/20240817/ishkulov-1966727844.html

россия

курская область

брянская область

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владимир путин, россия, курская область, валерий герасимов, брянская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)