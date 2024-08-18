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Индонезийцы поддерживают Россию, сообщил глава Русского дома - РИА Новости, 18.08.2024
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23:34 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/indoneziya-1966951321.html
Индонезийцы поддерживают Россию, сообщил глава Русского дома
Индонезийцы поддерживают Россию, сообщил глава Русского дома - РИА Новости, 18.08.2024
Индонезийцы поддерживают Россию, сообщил глава Русского дома
В Индонезии "никто и не слышал" об отмене русской культуры, индонезийцы поддерживают Россию и живо реагируют на происходящее в РФ, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T23:34
2024-08-18T23:34
россия
джакарта
индонезия
сергей бондарчук (актер)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ДЖАКАРТА, 18 авг - РИА Новости. В Индонезии "никто и не слышал" об отмене русской культуры, индонезийцы поддерживают Россию и живо реагируют на происходящее в РФ, заявил РИА Новости глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов. "Индонезия имеет традиционно теплые отношения с нашей страной. Индонезийцы живо реагируют на то, что происходит в России, и поддерживают нас в том, что мы делаем. Так что об отмене русской культуры здесь никто и не слышал", - отметил Шиликов. Глава Русского дома в Джакарте добавил, что граждане Индонезии испытывают особый интерес к российскому кино. "Совсем недавно мы проводили кинопоказ "Войны и мира" Сергея Бондарчука в Русском Доме в Джакарте. Картина вызвала широкий позитивный отклик у индонезийской аудитории. В дальнейшем мы планируем организацию показов современного российского кино с участием российских режиссеров и актеров", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240607/putin-1951494391.html
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россия, джакарта, индонезия, сергей бондарчук (актер), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Россия, Джакарта, Индонезия, Сергей Бондарчук (актер), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Индонезийцы поддерживают Россию, сообщил глава Русского дома

Глава Русского дома: в Индонезии никто и не слышал об отмене русской культуры

© РИА Новости / Михаил ЦыгановДжакарта
Джакарта - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Джакарта. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 18 авг - РИА Новости. В Индонезии "никто и не слышал" об отмене русской культуры, индонезийцы поддерживают Россию и живо реагируют на происходящее в РФ, заявил РИА Новости глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов.
«
"Индонезия имеет традиционно теплые отношения с нашей страной. Индонезийцы живо реагируют на то, что происходит в России, и поддерживают нас в том, что мы делаем. Так что об отмене русской культуры здесь никто и не слышал", - отметил Шиликов.
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Глава Русского дома в Джакарте добавил, что граждане Индонезии испытывают особый интерес к российскому кино.
"Совсем недавно мы проводили кинопоказ "Войны и мира" Сергея Бондарчука в Русском Доме в Джакарте. Картина вызвала широкий позитивный отклик у индонезийской аудитории. В дальнейшем мы планируем организацию показов современного российского кино с участием российских режиссеров и актеров", - пояснил собеседник агентства.
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РоссияДжакартаИндонезияСергей Бондарчук (актер)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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