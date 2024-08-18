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В Индонезии ужесточат проверку здоровья въезжающих иностранцев - РИА Новости, 18.08.2024
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23:26 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/indonezija-1966950852.html
В Индонезии ужесточат проверку здоровья въезжающих иностранцев
В Индонезии ужесточат проверку здоровья въезжающих иностранцев - РИА Новости, 18.08.2024
В Индонезии ужесточат проверку здоровья въезжающих иностранцев
Министерство здравоохранения Индонезии ужесточит схему проверки здоровья въезжающих иностранцев, чтобы предотвратить распространение вируса оспы обезьян,... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T23:26
2024-08-18T23:26
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ДЖАКАРТА, 18 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Индонезии ужесточит схему проверки здоровья въезжающих иностранцев, чтобы предотвратить распространение вируса оспы обезьян, передает индонезийское агентство ANTARA. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. По данным издания, ужесточение проверки коснется и приезжающих в Индонезию иностранных государственных деятелей. "Мы усилили бдительность, особенно в пунктах въезда в страну, и выпустили анкету для иностранных граждан, в том числе и для чиновников", - отметил представитель индонезийского минздрава Юдхи Прамоно. В анкете прибывающим в Индонезию будет предложено ответить на вопросы об истории заболеваний, последних контактах и конечном пункте назначения поездки. "Таким образом правительство Индонезии надеется получить данные для лучшей подготовки в случае возникновения каких-либо проблем", - отмечает ANTARA. Согласно данным министерства здравоохранения страны, на сегодняшний день в Индонезии зафиксировано 54 случая заболеваний оспой обезьян. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня. Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.
https://ria.ru/20240815/ospa-1966297733.html
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в мире, индонезия, африка, сша, воз
В мире, Индонезия, Африка, США, ВОЗ
В Индонезии ужесточат проверку здоровья въезжающих иностранцев

Индонезия ужесточит контроль здоровья въезжающих иностранцев из-за оспы обезьян

© РИА Новости / Михаил ЦыгановДжакарта
Джакарта - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Джакарта. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 18 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Индонезии ужесточит схему проверки здоровья въезжающих иностранцев, чтобы предотвратить распространение вируса оспы обезьян, передает индонезийское агентство ANTARA.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы распространения оспы обезьян
15 августа, 04:07
По данным издания, ужесточение проверки коснется и приезжающих в Индонезию иностранных государственных деятелей.
«
"Мы усилили бдительность, особенно в пунктах въезда в страну, и выпустили анкету для иностранных граждан, в том числе и для чиновников", - отметил представитель индонезийского минздрава Юдхи Прамоно.
В анкете прибывающим в Индонезию будет предложено ответить на вопросы об истории заболеваний, последних контактах и конечном пункте назначения поездки.
«
"Таким образом правительство Индонезии надеется получить данные для лучшей подготовки в случае возникновения каких-либо проблем", - отмечает ANTARA.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая 2022, 15:53
Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболеванияПосмотреть
Согласно данным министерства здравоохранения страны, на сегодняшний день в Индонезии зафиксировано 54 случая заболеваний оспой обезьян.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Минздрав Турции подготовился к эпидемии оспы обезьян
17 августа, 22:18
 
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