https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

Идиократия захватила Америку

Идиократия захватила Америку - РИА Новости, 18.08.2024

Идиократия захватила Америку

Действительно интересные процессы в жизни стран и их обществ — это те, которые поначалу незаметны. И вот вам пример: губернатор штата Флорида Рон Десантис во... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T08:00

2024-08-18T08:00

2024-08-18T08:07

америка

флорида

дональд трамп

сша

камала харрис

рон десантис

нато

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966798271_0:7:1708:968_1920x0_80_0_0_3e6a137e096de4f94cf06553c4464734.jpg

Действительно интересные процессы в жизни стран и их обществ — это те, которые поначалу незаметны. И вот вам пример: губернатор штата Флорида Рон Десантис во время какого-то не сильно эффектного выступления сообщил, что выгнал из штата марксистских преподавателей. Не всех, а только из одного колледжа… Но, так или иначе, он о чем вообще? Да ведь все главные СМИ Америки — а за ними и по всему миру — только и обсуждают, что "рейтинговую битву" между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Все прочее подождет.Нет, ну в самом деле. Побоище за верховную власть в США — это и вопрос того, что будет с американской и мировой экономикой, и взаимоотношения двух ключевых держав мира (вторая — Китай), и Украина, НАТО и будущее Европы, а тут — марксисты одного из штатов.Но когда начинаешь разбираться, то оказывается, во-первых, что Карл Маркс выгнанную публику за своих бы точно не признал. Это уж скорее троцкисты, а еще точнее — их наследники, которые родства не скрывают и делают в США и прочих западных странах культурную революцию. Во-вторых, речь о действительно серьезной битве далеко не только одной американской нации за свое существование, при том что драки в верхних эшелонах политики — только следствие этой войны.А сейчас главное событие: оказывается, в войне этой побеждают — ну или хотя бы неплохо держатся — не то чтобы совсем хорошие, но относительно нормальные американцы. А ведь еще несколько лет назад казалось, что дело их плохо. И наше, то есть всего мира, дело тоже плохо — заразят своим бредом миллионы людей, попробуй от него изолируйся.История во Флориде такая: в колледже, о котором речь, власти штата назначили попечительскую комиссию — речь о людях, следящих за тем, на что идут деньги налогоплательщиков. Комиссия отменила гендерные программы (это знакомая нам тема о трансвеститах, феминизме и многом прочем) и официально похоронила насаждаемую из Вашингтона политику DEI, которая насчет инклюзивности и прочих преимуществ как для черных, так и для упомянутых людей с отклонениями. Результат: левые преподаватели (те самые "марксисты") побежали оттуда толпой, учительские профсоюзы, насаждающие левую повестку, возмутились, но в штат потянулись учащиеся (и их родители) с прочих территорий США.Итак, мелкая (если брать в глобальном масштабе), но победа нормальности. Тут начинаешь изучать похожую информацию из прочих штатов и видишь, что победа не единственная. Вот конференция в Нэшвилле, штат Теннесси, где собирались преподаватели, насаждающие "критическую расовую теорию" (насчет того, что все белые — уроды и угнетатели). А это тоже официальная образовательная повестка правящих демократов. И собравшиеся с грустью вспомнили, как они горели энтузиазмом четыре года назад, когда у власти оказался Байден с компанией. А сейчас "революционеры" оказались "в ужасе от сопротивления, которое им оказывают". Публика и особенно родители перед лицом захвата их культурных учреждений начали давать этому захвату отпор.Хорошо, это только два штата. Но вот раздел "Образование" в идейном оплоте демократов, в The New York Times, и там уже обзор ситуации в нескольких штатах, где скоординированно и в обход Вашингтона "душат свободу доступа к информации". То есть изымают из школьных библиотек все то, что в России пометили бы как "18+". Секс, садомазохизм и прочие мастурбации. Нью-йоркская авторша негодует: а "Над пропастью во ржи" тоже запретите, там ведь есть "об этом"? Может, школьников в их библиотеки пускать только с родителями?Она, конечно, права: запрещать надо уметь — можно ошибиться и перестараться. Но общая-то картина понятна. Примерно такая: в нескольких республиканских штатах выросло сопротивление захвату школ вот этими, которые уродуют детей к ужасу родителей. В других штатах возмущаются. То есть в стране формируются две системы образования — демократическая и нормальная. Получается как бы две Америки. С одной из которых хоть как-то можно, видимо, иметь дело.Напомним одну нашу недавнюю публикацию, где цитируется статья о том, что есть три монстра, убивающие Америку как экономику, общество и нацию, и второй из этих монстров — система образования. Вот эта, которая "делает культурную революцию", в том числе наполняя школьные библиотеки соответствующей литературой.Повторим: суть события не в том, что революцию эту хотят продавить (давно продавливают), а в том, что родители и республиканские штаты и структуры оказали ей неожиданно сильное сопротивление и у них что-то получается. Вот это — настоящая гражданская война.Впрочем, верхушка — в том числе предстоящие выборы таковой — тоже от горячей темы образования далеко не убежит. Республиканцы, например, раскопали историю о том, как кандидат в вице-президенты у демократов, Тим Уолц, на посту губернатора Миннесоты лично распорядился класть в школьные туалеты мальчикам тампоны для менструаций. Тут известная идея демократов на тему о "подвижности половой принадлежности". И получил за это от республиканцев кличку Тампон Тим, а в упомянутой выше речи Рона Десантиса прозвучали слова о том, что из Миннесоты люди бегут во Флориду — учиться и не только.Но при всем сказанном не надо удивляться, если за Тампона Тима и Камалу Харрис проголосует большинство, для которых они — свои, настоящая идиократия. Потому что идиотизация Америки, начиная со школы, идет давно. Кстати, вообще-то "Идиократия" — это название фильма 2006 года. Герой попадает в будущее, где вся страна — полные дебилы, в том числе из-за той самой системы образования. Вот только в фильме речь идет о 2505 годе — автор был явно чересчур оптимистичен.

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

https://ria.ru/20240815/rossiya-1966262156.html

https://ria.ru/20240814/germaniya-1966036671.html

https://ria.ru/20240811/atom-1965465962.html

америка

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

америка, флорида, дональд трамп, сша, камала харрис, рон десантис, нато, выборы президента сша — 2024, в мире, аналитика