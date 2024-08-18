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"В считанные месяцы". Украинцы оригинально показали, что думают о Зеленском - РИА Новости, 18.08.2024
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08:00 18.08.2024 (обновлено: 08:07 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/grivna-1966678692.html
"В считанные месяцы". Украинцы оригинально показали, что думают о Зеленском
"В считанные месяцы". Украинцы оригинально показали, что думают о Зеленском - РИА Новости, 18.08.2024
"В считанные месяцы". Украинцы оригинально показали, что думают о Зеленском
Курс гривны бьет исторические антирекорды. Одни вкладчики все активнее переводят сбережения в иностранную валюту, другие забирают деньги со счетов. В июле... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T08:00
2024-08-18T08:07
экономика
киев
украина
брюссель
денис шмыгаль
fitch ratings
евросоюз
нацбанк украины
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Курс гривны бьет исторические антирекорды. Одни вкладчики все активнее переводят сбережения в иностранную валюту, другие забирают деньги со счетов. В июле Национальный банк Украины зафиксировал первый в этом году отток средств. О том, что ждет украинскую экономику, — в материале РИА Новости.Бегство капиталаИнвестиции в гривнах сократились на 1,2 процента — до 747,8 миллиарда, при этом долларовые выросли на 1,4 процента, до 391 миллиарда в гривневом эквиваленте (по курсу 41,03). Главная причина — ослабление национальной валюты. Так, в долларовом эквиваленте прирост средств составил всего 0,1 процента (до 9,5 миллиарда)."Евро видится украинцам более рискованным из-за растущих разногласий в ЕС и откровенного экономического спада в еврозоне, который Брюссель уже не в силах скрыть", — объясняет экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Вместе с тем впервые с начала года сокращается и общий депозитный портфель физлиц: потеряв 0,3 процента в июле, он опустился до 1,138 триллиона гривен. После январского провала, когда украинцы сняли со счетов 27,4 миллиарда гривен — рекордную сумму с 24 февраля 2022-го (около 700 миллионов долларов), показатель рос. Объем вложений увеличился с 1,08 до 1,42 триллиона гривен.Ключевое решениеКредитные организации объясняют, что все началось с решения регулятора сменить политику фиксированного курса на управляемый гибкий. В результате национальная валюта просела с 36,6 до 41,5 гривны за доллар к середине августа.Сказалось и снижение ключевой ставки до 13 процентов в середине июня. "Это решение правления НБУ учитывает текущий баланс рисков, сдержанные показатели инфляции и продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий", — объявил банк в телеграм-канале.После этого курс гривны упал до исторического минимума. В обменниках доллар стоил порядка 41,20-41,25 гривны, а выкупали американскую валюту у населения по 39,8-40,8 гривны.Зампред НБУ Юрий Гелетий объяснил ослабление недостаточно быстрым поступлением экспортной валютной выручки от агропроизводителей, которым ранее сократили срок возврата с 180 до 90 дней. Другие причины, по его словам, — постепенное снятие регулятором валютных ограничений и увеличение доли бюджетных расчетов в иностранной валюте, в том числе авансовые платежи по отдельным товарным группам.Председатель НБУ Андрей Пышный также отметил, что в значительной мере "исполнение бюджета обеспечивали средства, ранее полученные от международных партнеров".Аналитики считают, что тренд на непрерывное ослабление гривны сохранится. "За 11 месяцев валюта потеряла почти 25 процентов своей стоимости к доллару и евро, риски перехода падения гривны в девальвацию значительно усилились. С января гривна обесценилась к доллару на десять процентов и до конца текущего года может потерять столько же", — рассуждает Лобода. По его прогнозам, умеренно оптимистичный курс в начале зимы установится в пределах 45-50 гривен за доллар.По мнению главного аналитика Neomarkets Олега Калмановича, если ситуация продолжит развиваться с такой же скоростью, то уже в начале осени гривна упадет в лучшем случае до 43 единиц за доллар.В шаге от пропастиТак или иначе ситуация с валютой отражает куда более масштабные проблемы. Киев не смог исполнить финансовые обязательства по внешним займам — купон по еврооблигациям на 750 миллионов долларов не выплатили в срок до 1 августа.В результате рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг государства до ограниченного дефолта (RD). Евробондам с погашением в 2026 году рейтинг С (преддефолтное состояние) изменили на D (дефолт). Другие облигации в иностранной валюте рейтинг С пока сохранили. При этом рейтинг новых облигаций, номинированных в иностранной валюте, отозвали совсем. Фактически это означает неплатежеспособность страны и неликвидность ее долговых обязательств.Властям приходится договариваться об уступках. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что держатели долговых обязательств согласились на реструктуризацию. Договоренность предусматривает списание 37 процентов долга по еврооблигациям и выдачу взамен новых. Процесс начался 9 августа, однако в Fitch Ratings сочли предложение Киева невыгодным. Агентство пояснило, что реструктуризация еврооблигаций на 19,7 миллиарда долларов и облигаций "Укравтодора" на 0,7 миллиарда долларов предполагает "существенное сокращение условий, включая снижение основной суммы долга и процентов, а также продление сроков погашения".В свою очередь, правительство попыталось выиграть время, и кабмин Украины приостановил с 1 августа выплату процентного дохода по облигациям внешних госзаймов 2018-го. Меры приняли для того, чтобы достичь соглашения с кредиторами. Тем не менее это не решает текущих проблем — денег становится меньше, и взять их в долг будет труднее.
https://ria.ru/20240731/gaz-1962907120.html
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экономика, киев, украина, брюссель, денис шмыгаль, fitch ratings, евросоюз, нацбанк украины
Экономика, Киев, Украина, Брюссель, Денис Шмыгаль, Fitch Ratings, Евросоюз, Нацбанк Украины
"В считанные месяцы". Украинцы оригинально показали, что думают о Зеленском

Украинцы теряют доверие к гривне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрохожий на площади Независимости в Киеве
Прохожий на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Курс гривны бьет исторические антирекорды. Одни вкладчики все активнее переводят сбережения в иностранную валюту, другие забирают деньги со счетов. В июле Национальный банк Украины зафиксировал первый в этом году отток средств. О том, что ждет украинскую экономику, — в материале РИА Новости.

Бегство капитала

Инвестиции в гривнах сократились на 1,2 процента — до 747,8 миллиарда, при этом долларовые выросли на 1,4 процента, до 391 миллиарда в гривневом эквиваленте (по курсу 41,03). Главная причина — ослабление национальной валюты. Так, в долларовом эквиваленте прирост средств составил всего 0,1 процента (до 9,5 миллиарда).
"Евро видится украинцам более рискованным из-за растущих разногласий в ЕС и откровенного экономического спада в еврозоне, который Брюссель уже не в силах скрыть", — объясняет экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Национального банка Украины в Киеве
Вместе с тем впервые с начала года сокращается и общий депозитный портфель физлиц: потеряв 0,3 процента в июле, он опустился до 1,138 триллиона гривен. После январского провала, когда украинцы сняли со счетов 27,4 миллиарда гривен — рекордную сумму с 24 февраля 2022-го (около 700 миллионов долларов), показатель рос. Объем вложений увеличился с 1,08 до 1,42 триллиона гривен.

Ключевое решение

Кредитные организации объясняют, что все началось с решения регулятора сменить политику фиксированного курса на управляемый гибкий. В результате национальная валюта просела с 36,6 до 41,5 гривны за доллар к середине августа.
Сказалось и снижение ключевой ставки до 13 процентов в середине июня. "Это решение правления НБУ учитывает текущий баланс рисков, сдержанные показатели инфляции и продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий", — объявил банк в телеграм-канале.
После этого курс гривны упал до исторического минимума. В обменниках доллар стоил порядка 41,20-41,25 гривны, а выкупали американскую валюту у населения по 39,8-40,8 гривны.
© Depositphotos.com / DmitrozaУкраинская гривна
Украинская гривна - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Depositphotos.com / Dmitroza
Украинская гривна
Зампред НБУ Юрий Гелетий объяснил ослабление недостаточно быстрым поступлением экспортной валютной выручки от агропроизводителей, которым ранее сократили срок возврата с 180 до 90 дней. Другие причины, по его словам, — постепенное снятие регулятором валютных ограничений и увеличение доли бюджетных расчетов в иностранной валюте, в том числе авансовые платежи по отдельным товарным группам.
Председатель НБУ Андрей Пышный также отметил, что в значительной мере "исполнение бюджета обеспечивали средства, ранее полученные от международных партнеров".
Аналитики считают, что тренд на непрерывное ослабление гривны сохранится. "За 11 месяцев валюта потеряла почти 25 процентов своей стоимости к доллару и евро, риски перехода падения гривны в девальвацию значительно усилились. С января гривна обесценилась к доллару на десять процентов и до конца текущего года может потерять столько же", — рассуждает Лобода. По его прогнозам, умеренно оптимистичный курс в начале зимы установится в пределах 45-50 гривен за доллар.
По мнению главного аналитика Neomarkets Олега Калмановича, если ситуация продолжит развиваться с такой же скоростью, то уже в начале осени гривна упадет в лучшем случае до 43 единиц за доллар.
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В шаге от пропасти

Так или иначе ситуация с валютой отражает куда более масштабные проблемы. Киев не смог исполнить финансовые обязательства по внешним займам — купон по еврооблигациям на 750 миллионов долларов не выплатили в срок до 1 августа.
В результате рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг государства до ограниченного дефолта (RD). Евробондам с погашением в 2026 году рейтинг С (преддефолтное состояние) изменили на D (дефолт). Другие облигации в иностранной валюте рейтинг С пока сохранили. При этом рейтинг новых облигаций, номинированных в иностранной валюте, отозвали совсем. Фактически это означает неплатежеспособность страны и неликвидность ее долговых обязательств.
Властям приходится договариваться об уступках. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что держатели долговых обязательств согласились на реструктуризацию. Договоренность предусматривает списание 37 процентов долга по еврооблигациям и выдачу взамен новых. Процесс начался 9 августа, однако в Fitch Ratings сочли предложение Киева невыгодным. Агентство пояснило, что реструктуризация еврооблигаций на 19,7 миллиарда долларов и облигаций "Укравтодора" на 0,7 миллиарда долларов предполагает "существенное сокращение условий, включая снижение основной суммы долга и процентов, а также продление сроков погашения".
В свою очередь, правительство попыталось выиграть время, и кабмин Украины приостановил с 1 августа выплату процентного дохода по облигациям внешних госзаймов 2018-го. Меры приняли для того, чтобы достичь соглашения с кредиторами. Тем не менее это не решает текущих проблем — денег становится меньше, и взять их в долг будет труднее.
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ЭкономикаКиевУкраинаБрюссельДенис ШмыгальFitch RatingsЕвросоюзНацбанк Украины
 
 
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