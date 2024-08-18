https://ria.ru/20240818/gorlovka-1966894621.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.08.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель города Артемово городского округа Горловка пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:53
2024-08-18T14:53
2024-08-18T14:53
специальная военная операция на украине
горловка
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иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Мирный житель города Артемово городского округа Горловка пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. В воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) неоднократно сообщало об обстрелах Горловки украинскими войсками. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Артемово городского округа Горловка", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240818/vsu-1966884665.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия
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При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель