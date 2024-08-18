https://ria.ru/20240818/gorlovka-1966894621.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.08.2024

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель города Артемово городского округа Горловка пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:53

2024-08-18T14:53

2024-08-18T14:53

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Мирный житель города Артемово городского округа Горловка пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. В воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) неоднократно сообщало об обстрелах Горловки украинскими войсками. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Артемово городского округа Горловка", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240818/vsu-1966884665.html

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горловка

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия