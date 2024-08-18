https://ria.ru/20240818/gorlovka-1966834888.html

Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку

Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку - РИА Новости, 18.08.2024

Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку

Украинские войска атаковали Горловку с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T02:35

2024-08-18T02:35

2024-08-18T02:35

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

в мире

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 01.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240724/bespilotnik-1961613927.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, в мире