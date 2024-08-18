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Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку - РИА Новости, 18.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/gorlovka-1966834888.html
Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку
Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку - РИА Новости, 18.08.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку
Украинские войска атаковали Горловку с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T02:35
2024-08-18T02:35
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
в мире
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 01.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240724/bespilotnik-1961613927.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, В мире
Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку

ВСУ атаковали Горловку с применением беспилотника-камикадзе

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 01.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Украинские БПЛА атаковали неработающее предприятие в курском Льгове
24 июля, 07:42
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтиролВ мире
 
 
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