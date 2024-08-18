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В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось дизтопливо на складах - РИА Новости, 18.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:59 18.08.2024 (обновлено: 08:45 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/golubev-1966840023.html
В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось дизтопливо на складах
В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось дизтопливо на складах - РИА Новости, 18.08.2024
В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось дизтопливо на складах
В Ростовской области при отражении атаки дронов ВСУ из-за падения обломков загорелось дизтопливо, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T05:59
2024-08-18T08:45
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
пролетарск
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Ростовской области при отражении атаки дронов ВСУ из-за падения обломков загорелось дизтопливо, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.&quot;На юго-востоке Ростовской области силами ПВО &lt;...&gt; была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива&quot;, — говорится в публикации.По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные.Как сообщало Минобороны, в ночь на воскресенье системы ПВО перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа: по два над Белгородской и Ростовской областями и один — над Курской.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство целей.
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ростовская область
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ростовская область, василий голубев, пролетарск
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Пролетарск
В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось дизтопливо на складах

Голубев: в Ростовской области на складах из-за атаки БПЛА загорелось дизтопливо

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Ростовской области при отражении атаки дронов ВСУ из-за падения обломков загорелось дизтопливо, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
«

"На юго-востоке Ростовской области силами ПВО <...> была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива", — говорится в публикации.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные.
Как сообщало Минобороны, в ночь на воскресенье системы ПВО перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа: по два над Белгородской и Ростовской областями и один — над Курской.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство целей.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВасилий ГолубевПролетарск
 
 
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