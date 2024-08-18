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В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось дизтопливо на складах

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось дизтопливо на складах - РИА Новости, 18.08.2024

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось дизтопливо на складах

В Ростовской области при отражении атаки дронов ВСУ из-за падения обломков загорелось дизтопливо, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T05:59

2024-08-18T05:59

2024-08-18T08:45

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

пролетарск

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Ростовской области при отражении атаки дронов ВСУ из-за падения обломков загорелось дизтопливо, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."На юго-востоке Ростовской области силами ПВО <...> была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива", — говорится в публикации.По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные.Как сообщало Минобороны, в ночь на воскресенье системы ПВО перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа: по два над Белгородской и Ростовской областями и один — над Курской.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство целей.

https://ria.ru/20240730/pozhar-1962842701.html

ростовская область

пролетарск

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ростовская область, василий голубев, пролетарск