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В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось дизтопливо на складах
В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось дизтопливо на складах - РИА Новости, 18.08.2024
В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось дизтопливо на складах
В Ростовской области при отражении атаки дронов ВСУ из-за падения обломков загорелось дизтопливо, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T05:59
2024-08-18T05:59
2024-08-18T08:45
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
пролетарск
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Ростовской области при отражении атаки дронов ВСУ из-за падения обломков загорелось дизтопливо, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."На юго-востоке Ростовской области силами ПВО <...> была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива", — говорится в публикации.По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные.Как сообщало Минобороны, в ночь на воскресенье системы ПВО перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа: по два над Белгородской и Ростовской областями и один — над Курской.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство целей.
https://ria.ru/20240730/pozhar-1962842701.html
ростовская область
пролетарск
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ростовская область, василий голубев, пролетарск
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Пролетарск
В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось дизтопливо на складах
Голубев: в Ростовской области на складах из-за атаки БПЛА загорелось дизтопливо