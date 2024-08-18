https://ria.ru/20240818/gladkov-1966943313.html

Остающихся в белгородской Новопетровке жителей предупредили об опасности

Остающихся в белгородской Новопетровке жителей предупредили об опасности - РИА Новости, 18.08.2024

Остающихся в белгородской Новопетровке жителей предупредили об опасности

Люди, оставшиеся в закрытом для въезда селе Новопетровка Белгородской области, подвергают свою жизнь опасности, заявил губернатор Вячеслав Гладков в эфире... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T21:36

2024-08-18T21:36

2024-08-18T22:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

доброполье (город)

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 авг — РИА Новости. Люди, оставшиеся в закрытом для въезда селе Новопетровка Белгородской области, подвергают свою жизнь опасности, заявил губернатор Вячеслав Гладков в эфире телеканала "Россия 24". "Мы закрыли въезд, и сегодня в ночь мы должны вывезти из Новопетровки последних жителей, которые там, к сожалению, еще остаются. По докладу главы округа, по докладу Совета безопасности, по докладу командира батальона самообороны, сегодня там находиться невозможно, то есть въехать в дневное время невозможно", — сказал он.Гладков подчеркнул, что въезд в Новопетровку в дневное время небезопасен. Он назвал недоработкой муниципальных и областных властей тот факт, что в селе остались люди. "Люди находятся там, значит, не смогли мы до конца убедить тех, кто решение на временное отселение еще пока не принял. Это значит, люди подвергают свою жизнь опасности. Они переживают за свои дома, за свое имущество, за своих животных. <…> Но, с другой стороны, главная ценность — жизнь человека — под угрозой", — подчеркнул глава региона.В пятницу Гладков сообщал, что с 19 августа закрывается въезд в нескольких населенных пунктах области, жителей отселят и помогут им вывезти имущество. Въезд закроют в Грайворонском округе в четырех населенных пунктах: селе Новостроевка-Вторая и в поселках Совхозный, Доброполье и Казачок. В Валуйском округе нельзя будет въехать в село Новопетровка. Также в Краснояружском районе временно закроют въезд в село Колотиловка. Ситуация в приграничных регионахНа этой неделе в Белгородской области ввели режим ЧС федерального масштаба. Как заявлял Гладков, в регионе сохраняется крайне сложная обстановка: ВСУ ежедневно обстреливают территорию, гибнут мирные жители.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как писала The Washington Post, ВСУ также безуспешно пытались атаковать Белгородскую область. Боевики понесли масштабные потери, не добившись никаких результатов.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской.

https://ria.ru/20240818/evakuatsiya-1966922062.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240818/zelenskiy-1966909585.html

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доброполье (город)

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белгородская область, доброполье (город), вячеслав гладков