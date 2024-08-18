При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек
DPA: в ФРГ загорелось колесо обозрения — 65 пострадавших, 16 госпитализированы
© Фото : соцсетиМесто возгорания на колесе обозрения во время ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле Саксония
© Фото : соцсети
Место возгорания на колесе обозрения во время ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле Саксония
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Шестнадцать человек были госпитализированы после пожара на колесе колесе обозрения во время проведения ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле Саксония, всего пострадавших 65, сообщило в воскресенье информационное агентство DPA со ссылкой на местную полицию.
Пожар на колесе обозрения произошел в субботу вечером недалеко от Лейпцига. Первоначально СМИ сообщали о более 30 пострадавших.
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"Шестнадцать человек, пострадавших в результате пожара на колесе обозрения на фестивале в Лейпциге, были госпитализированы, сообщила в воскресенье полиция", - пишет DPA.
Уточняется, что среди пострадавших четверо с ожогами и один с травмами, полученными при падении. Всего же пострадали 65 человек, однако их жизни ничего не угрожает.
Изначально пожар возник в одной из кабинок колеса обозрения, позднее пламя распространилось на вторую. Причина пожара пока не установлена, ведется расследование произошедшего.
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