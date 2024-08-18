https://ria.ru/20240818/germanija-1966925342.html

При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек

При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек - РИА Новости, 18.08.2024

При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек

Шестнадцать человек были госпитализированы после пожара на колесе колесе обозрения во время проведения ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T19:07

2024-08-18T19:07

2024-08-18T19:37

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Шестнадцать человек были госпитализированы после пожара на колесе колесе обозрения во время проведения ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле Саксония, всего пострадавших 65, сообщило в воскресенье информационное агентство DPA со ссылкой на местную полицию. Пожар на колесе обозрения произошел в субботу вечером недалеко от Лейпцига. Первоначально СМИ сообщали о более 30 пострадавших. "Шестнадцать человек, пострадавших в результате пожара на колесе обозрения на фестивале в Лейпциге, были госпитализированы, сообщила в воскресенье полиция", - пишет DPA. Уточняется, что среди пострадавших четверо с ожогами и один с травмами, полученными при падении. Всего же пострадали 65 человек, однако их жизни ничего не угрожает. Изначально пожар возник в одной из кабинок колеса обозрения, позднее пламя распространилось на вторую. Причина пожара пока не установлена, ведется расследование произошедшего.

https://ria.ru/20240702/germaniya-1956966175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лейпциг, саксония, германия