Гуманитарная зона в секторе Газа сократилась до 11 процентов
БАПОР: общая площадь гуманитарной зоны в Газе сократилась до 11% территории
© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Общая площадь гуманитарной зоны в секторе Газа сократилась до всего 11% территории эксклава, сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
"Так называемая "гуманитарная зона" сократилась всего до 11% (территории - ред.) сектора Газа, что вызывает хаос и страх среди перемещаемого населения", - говорится в публикации на странице БАПОР в соцсети X.
Ближневосточное агентство ООН также заявило о сложности положения перемещаемого гражданского населения сектора Газа, в очередной раз призвав к прекращению огня между сторонами конфликта в регионе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 90 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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