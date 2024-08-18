https://ria.ru/20240818/gaza-1966894436.html

Гуманитарная зона в секторе Газа сократилась до 11 процентов

Гуманитарная зона в секторе Газа сократилась до 11 процентов - РИА Новости, 18.08.2024

Гуманитарная зона в секторе Газа сократилась до 11 процентов

Общая площадь гуманитарной зоны в секторе Газа сократилась до всего 11% территории эксклава, сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:52

2024-08-18T14:52

2024-08-18T14:52

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Общая площадь гуманитарной зоны в секторе Газа сократилась до всего 11% территории эксклава, сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). "Так называемая "гуманитарная зона" сократилась всего до 11% (территории - ред.) сектора Газа, что вызывает хаос и страх среди перемещаемого населения", - говорится в публикации на странице БАПОР в соцсети X. Ближневосточное агентство ООН также заявило о сложности положения перемещаемого гражданского населения сектора Газа, в очередной раз призвав к прекращению огня между сторонами конфликта в регионе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 90 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240818/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, москва, оон, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году