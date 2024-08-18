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Гуманитарная зона в секторе Газа сократилась до 11 процентов - РИА Новости, 18.08.2024
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14:52 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/gaza-1966894436.html
Гуманитарная зона в секторе Газа сократилась до 11 процентов
Гуманитарная зона в секторе Газа сократилась до 11 процентов - РИА Новости, 18.08.2024
Гуманитарная зона в секторе Газа сократилась до 11 процентов
Общая площадь гуманитарной зоны в секторе Газа сократилась до всего 11% территории эксклава, сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:52
2024-08-18T14:52
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Общая площадь гуманитарной зоны в секторе Газа сократилась до всего 11% территории эксклава, сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). "Так называемая "гуманитарная зона" сократилась всего до 11% (территории - ред.) сектора Газа, что вызывает хаос и страх среди перемещаемого населения", - говорится в публикации на странице БАПОР в соцсети X. Ближневосточное агентство ООН также заявило о сложности положения перемещаемого гражданского населения сектора Газа, в очередной раз призвав к прекращению огня между сторонами конфликта в регионе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 90 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240818/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, россия, москва, оон, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, ООН, БАПОР, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гуманитарная зона в секторе Газа сократилась до 11 процентов

БАПОР: общая площадь гуманитарной зоны в Газе сократилась до 11% территории

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Общая площадь гуманитарной зоны в секторе Газа сократилась до всего 11% территории эксклава, сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
"Так называемая "гуманитарная зона" сократилась всего до 11% (территории - ред.) сектора Газа, что вызывает хаос и страх среди перемещаемого населения", - говорится в публикации на странице БАПОР в соцсети X.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Вчера, 19:55
Ближневосточное агентство ООН также заявило о сложности положения перемещаемого гражданского населения сектора Газа, в очередной раз призвав к прекращению огня между сторонами конфликта в регионе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 90 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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6 августа, 08:00
 
В миреИзраильРоссияМоскваООНБАПОРХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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