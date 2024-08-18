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"Непокорившаяся Франция" пригрозила добиться отставки Макрона - РИА Новости, 18.08.2024
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17:28 18.08.2024 (обновлено: 23:57 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/frantsija-1966914481.html
"Непокорившаяся Франция" пригрозила добиться отставки Макрона
"Непокорившаяся Франция" пригрозила добиться отставки Макрона - РИА Новости, 18.08.2024
"Непокорившаяся Франция" пригрозила добиться отставки Макрона
Французская левая партия Жан-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" попытается добиться импичмента президента Эммануэля Макрона в парламенте, если он не... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T17:28
2024-08-18T23:57
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
габриэль атталь
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Французская левая партия Жан-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" попытается добиться импичмента президента Эммануэля Макрона в парламенте, если он не предложит пост премьер-министра Люси Касте, следует из заявления, опубликованного в издании Tribune. &quot;Президент должен принять результаты парламентских выборов и назначить Люси Касте премьер-министром, как предлагает &quot;Новый народный фронт&quot;. Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста, а не покоримся его грязным трюкам против основного закона демократии: единственным источником власти во Франции является народное голосование!&quot; — указали в политсиле.В "Непокорившейся Франции" выразили возмущение, что Макрон отказывался формировать правительство до конца Олимпийских игр в стране и "игнорирует" кандидатуру Касте. По мнению партии, бездействие главы государства угрожает основам демократии в стране и требует вмешательства парламента, согласно конституции способного отстранить президента от должности. Сами же действия Макрона партия называет "переворотом". Среди авторов заявления — основные фигуры партии, в том числе ее основатель Жан-Люк Меланшон, координатор Мануэль Бомпар и глава парламентской фракции Матильд Пано.Генеральный секретарь также входящей в "Новый народный фронт" Социалистической партии Франции Оливье Фор выступил при этом с осуждением заявления, назвав действия "Непокорившейся Франции" нарушением республиканской традиции. Он отметил, что данное заявление не отражает мнения других партий левой коалиции. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя на условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.
https://ria.ru/20240812/frantsiya-1965224370.html
https://ria.ru/20240716/otstavka-1960104647.html
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, габриэль атталь
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Габриэль Атталь
"Непокорившаяся Франция" пригрозила добиться отставки Макрона

Левые пригрозили Макрону импичментом при отказе от кандидата в премьеры

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Французская левая партия Жан-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" попытается добиться импичмента президента Эммануэля Макрона в парламенте, если он не предложит пост премьер-министра Люси Касте, следует из заявления, опубликованного в издании Tribune.
«

"Президент должен принять результаты парламентских выборов и назначить Люси Касте премьер-министром, как предлагает "Новый народный фронт". Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста, а не покоримся его грязным трюкам против основного закона демократии: единственным источником власти во Франции является народное голосование!" — указали в политсиле.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Дальше будет только хуже. Макрон разыграл последнюю карту
12 августа, 08:00

В июле блок левых "Новый народный фронт", получивший на выборах относительное большинство мест в парламенте Франции, пришел к согласию по поводу кандидата на пост премьер-министра, выдвинув на этот пост главу управления финансов Парижа Люси Касте.

В "Непокорившейся Франции" выразили возмущение, что Макрон отказывался формировать правительство до конца Олимпийских игр в стране и "игнорирует" кандидатуру Касте. По мнению партии, бездействие главы государства угрожает основам демократии в стране и требует вмешательства парламента, согласно конституции способного отстранить президента от должности. Сами же действия Макрона партия называет "переворотом".
Среди авторов заявления — основные фигуры партии, в том числе ее основатель Жан-Люк Меланшон, координатор Мануэль Бомпар и глава парламентской фракции Матильд Пано.
Генеральный секретарь также входящей в "Новый народный фронт" Социалистической партии Франции Оливье Фор выступил при этом с осуждением заявления, назвав действия "Непокорившейся Франции" нарушением республиканской традиции. Он отметил, что данное заявление не отражает мнения других партий левой коалиции.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя на условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.
Габриэль Атталь в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Макрон принял отставку премьера Атталя
16 июля, 19:12
 
В миреФранцияПарижЭммануэль МакронЖан-Люк МеланшонГабриэль Атталь
 
 
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