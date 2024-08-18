"Непокорившаяся Франция" пригрозила добиться отставки Макрона
Левые пригрозили Макрону импичментом при отказе от кандидата в премьеры
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Французская левая партия Жан-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" попытается добиться импичмента президента Эммануэля Макрона в парламенте, если он не предложит пост премьер-министра Люси Касте, следует из заявления, опубликованного в издании Tribune.
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"Президент должен принять результаты парламентских выборов и назначить Люси Касте премьер-министром, как предлагает "Новый народный фронт". Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста, а не покоримся его грязным трюкам против основного закона демократии: единственным источником власти во Франции является народное голосование!" — указали в политсиле.
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В июле блок левых "Новый народный фронт", получивший на выборах относительное большинство мест в парламенте Франции, пришел к согласию по поводу кандидата на пост премьер-министра, выдвинув на этот пост главу управления финансов Парижа Люси Касте.
В "Непокорившейся Франции" выразили возмущение, что Макрон отказывался формировать правительство до конца Олимпийских игр в стране и "игнорирует" кандидатуру Касте. По мнению партии, бездействие главы государства угрожает основам демократии в стране и требует вмешательства парламента, согласно конституции способного отстранить президента от должности. Сами же действия Макрона партия называет "переворотом".
Среди авторов заявления — основные фигуры партии, в том числе ее основатель Жан-Люк Меланшон, координатор Мануэль Бомпар и глава парламентской фракции Матильд Пано.
Генеральный секретарь также входящей в "Новый народный фронт" Социалистической партии Франции Оливье Фор выступил при этом с осуждением заявления, назвав действия "Непокорившейся Франции" нарушением республиканской традиции. Он отметил, что данное заявление не отражает мнения других партий левой коалиции.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя на условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.
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