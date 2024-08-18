https://ria.ru/20240818/frantsija-1966914481.html

"Непокорившаяся Франция" пригрозила добиться отставки Макрона

"Непокорившаяся Франция" пригрозила добиться отставки Макрона - РИА Новости, 18.08.2024

"Непокорившаяся Франция" пригрозила добиться отставки Макрона

Французская левая партия Жан-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" попытается добиться импичмента президента Эммануэля Макрона в парламенте, если он не... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T17:28

2024-08-18T17:28

2024-08-18T23:57

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

жан-люк меланшон

габриэль атталь

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Французская левая партия Жан-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" попытается добиться импичмента президента Эммануэля Макрона в парламенте, если он не предложит пост премьер-министра Люси Касте, следует из заявления, опубликованного в издании Tribune. "Президент должен принять результаты парламентских выборов и назначить Люси Касте премьер-министром, как предлагает "Новый народный фронт". Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста, а не покоримся его грязным трюкам против основного закона демократии: единственным источником власти во Франции является народное голосование!" — указали в политсиле.В "Непокорившейся Франции" выразили возмущение, что Макрон отказывался формировать правительство до конца Олимпийских игр в стране и "игнорирует" кандидатуру Касте. По мнению партии, бездействие главы государства угрожает основам демократии в стране и требует вмешательства парламента, согласно конституции способного отстранить президента от должности. Сами же действия Макрона партия называет "переворотом". Среди авторов заявления — основные фигуры партии, в том числе ее основатель Жан-Люк Меланшон, координатор Мануэль Бомпар и глава парламентской фракции Матильд Пано.Генеральный секретарь также входящей в "Новый народный фронт" Социалистической партии Франции Оливье Фор выступил при этом с осуждением заявления, назвав действия "Непокорившейся Франции" нарушением республиканской традиции. Он отметил, что данное заявление не отражает мнения других партий левой коалиции. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя на условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.

https://ria.ru/20240812/frantsiya-1965224370.html

https://ria.ru/20240716/otstavka-1960104647.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, париж, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, габриэль атталь