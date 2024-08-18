https://ria.ru/20240818/forum-1966824980.html
Иммерсивный спектакль покажут на форуме "Территория будущего. Москва 2030"
Иммерсивный спектакль покажут на форуме "Территория будущего. Москва 2030" - РИА Новости, 18.08.2024
Иммерсивный спектакль покажут на форуме "Территория будущего. Москва 2030"
Для посетителей выставки "Москва промышленная. Город будущего" будет возможность поучаствовать в научно-популярном иммерсивном спектакле, попробовать напитки в... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T09:13
2024-08-18T09:13
2024-08-18T09:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Для посетителей выставки "Москва промышленная. Город будущего" будет возможность поучаствовать в научно-популярном иммерсивном спектакле, попробовать напитки в фармацевтическом баре, а также увидеть химическое шоу, заявил в воскресенье министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.Он уточнил, что мероприятия пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".И добавил, что в столице фармотрасль представлена свыше 300 предприятиями. Они производят востребованные лекарства, медицинские изделия и медтехнику."Именно в Москве производят важнейшие препараты: антибиотики и вакцины, лекарства для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы, а также препараты для людей с сахарным диабетом. Помимо этого, в столице выпускают аппараты ИВЛ и УЗИ, диагностические реагенты и многое другое. Познакомиться поближе со столичной фармотраслью можно на выставке “Москва промышленная. Город будущего”. Для гостей зоны фармацевтической и медицинской промышленности работает арт-объект "Фарм-бар", который будет интересен как детям, так и взрослым. Также посетители смогут стать участниками научно-популярного “фармацевтического спектакля”", — сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что в зоне бара можно попробовать напитки из фруктов и овощей: лимонный, морковный, тыквенный, свекольный и яблочный соки, а также напитки их зеленого базилика, киви, петрушки, салата ромэн, сельдерея и шпината. При этом коктейли готовят профессиональные бармены, которые экспериментируют с различными сочетаниями ингредиентов, создавая уникальные вкусы и полезные комбинации витаминов.В ДИПП уточнили, что посетители смогут поучаствовать в иммерсивном шоу. Там можно будет узнать, как на работу организма действуют различные витамины и лекарства, почему в медицине применяют жидкий азот и как его можно использовать в обычной жизни.Выставка "Москва промышленная. Город будущего" проходит с 10 августа по 8 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, там представлены передовые разработки столичного промышленного комплекса.Москва является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых работают 725 тысяч сотрудников. Каждый день в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят разные товары и активно внедряют инновации.
https://ria.ru/20240817/moskva_2030-1966714494.html
https://ria.ru/20240816/forum-festival-1966496462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Для посетителей выставки "Москва промышленная. Город будущего" будет возможность поучаствовать в научно-популярном иммерсивном спектакле, попробовать напитки в фармацевтическом баре, а также увидеть химическое шоу, заявил в воскресенье министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.
Он уточнил, что мероприятия пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
И добавил, что в столице фармотрасль представлена свыше 300 предприятиями. Они производят востребованные лекарства, медицинские изделия и медтехнику.
"Именно в Москве производят важнейшие препараты: антибиотики и вакцины, лекарства для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы, а также препараты для людей с сахарным диабетом. Помимо этого, в столице выпускают аппараты ИВЛ и УЗИ, диагностические реагенты и многое другое. Познакомиться поближе со столичной фармотраслью можно на выставке “Москва промышленная. Город будущего”. Для гостей зоны фармацевтической и медицинской промышленности работает арт-объект "Фарм-бар", который будет интересен как детям, так и взрослым. Также посетители смогут стать участниками научно-популярного “фармацевтического спектакля”", — сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что в зоне бара можно попробовать напитки из фруктов и овощей: лимонный, морковный, тыквенный, свекольный и яблочный соки, а также напитки их зеленого базилика, киви, петрушки, салата ромэн, сельдерея и шпината. При этом коктейли готовят профессиональные бармены, которые экспериментируют с различными сочетаниями ингредиентов, создавая уникальные вкусы и полезные комбинации витаминов.
В ДИПП уточнили, что посетители смогут поучаствовать в иммерсивном шоу. Там можно будет узнать, как на работу организма действуют различные витамины и лекарства, почему в медицине применяют жидкий азот и как его можно использовать в обычной жизни.
Выставка "Москва промышленная. Город будущего" проходит с 10 августа по 8 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр
". Мэр Москвы Сергей Собянин
ранее сообщил, там представлены передовые разработки столичного промышленного комплекса.
Москва является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых работают 725 тысяч сотрудников. Каждый день в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят разные товары и активно внедряют инновации.