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Ульянов: в МАГАТЭ развенчали фейки о причастности России к пожарам на ЗАЭС
Ульянов: в МАГАТЭ развенчали фейки о причастности России к пожарам на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2024
Ульянов: в МАГАТЭ развенчали фейки о причастности России к пожарам на ЗАЭС
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в воскресенье, что эксперты МАГАТЭ, прибывшие на Запорожскую АЭС,... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T23:47
2024-08-18T23:47
2024-08-18T23:47
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в воскресенье, что эксперты МАГАТЭ, прибывшие на Запорожскую АЭС, развенчали фейки о том, что российская сторона якобы причастна к пожару на градирне станции. "Антироссийские источники продолжают утверждать, что пожар на градирне Запорожской АЭС был вызван российской стороной, которая "жгла там автомобильные покрышки". Подобные заявления смехотворны, особенно с учетом того, что эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк", - написал Ульянов в своём канале в Telegram. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 11 августа сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой.
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россия, вена, запорожская область, михаил ульянов (дипломат), евгений балицкий, магатэ, запорожская аэс
Россия, Вена, Запорожская область, Михаил Ульянов (дипломат), Евгений Балицкий, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Ульянов: в МАГАТЭ развенчали фейки о причастности России к пожарам на ЗАЭС
Ульянов: эксперты МАГАТЭ развенчали фейки о причастности России к пожару на ЗАЭС