Рейтинг@Mail.ru
В Каспийске прошел фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ" - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/festival-1966950291.html
В Каспийске прошел фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ"
В Каспийске прошел фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ" - РИА Новости, 18.08.2024
В Каспийске прошел фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ"
Фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва за Кавказ" состоялся в воскресенье в дагестанском Каспийске, мероприятие посетили около 10 тысяч человек,... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T23:24
2024-08-18T23:24
каспийск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942836920_0:132:977:682_1920x0_80_0_0_d9450fa368c03b297cd3754fec539c5e.jpg
МАХАЧКАЛА, 18 авг - РИА Новости. Фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва за Кавказ" состоялся в воскресенье в дагестанском Каспийске, мероприятие посетили около 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе республиканского министерства по делам молодежи. "В Каспийске прошел фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва за Кавказ"… Всего зрителями фестиваля стали порядка 10 тысяч человек… Реконструкция включала в себя эпизод начала наступательной операции боевых действий, охватывающий период с 1942 по 1943 годы, и завершилась победой советских войск над немецко-фашистскими захватчиками", - говорится в сообщении. Уточняется, что в реконструкции участвовали порядка 100 представителей исторических клубов и молодежных объединений, участники специальной военной операции. Для представления были использованы образцы макетов техники и вооружения времен Великой Отечественной войны, а также аутентичная форма солдат. В рамах культурной программы участники фестиваля читали стихи о Родине и исполняли патриотические песни, а также развернули российский триколор и масштабную копию Знамени Победы. Кроме того, была организована полевая кухня и организована выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны, на которой были представлены оружие, техника связистов и обмундирование. Среди гостей мероприятия были ветеран Великой Отечественной войны Муса Багаутдинов и участники СВО, в том числе Герой России Темирлан Абуталимов. "Совместно с поисковым отрядом "Кавказ", движением "Бессмертный полк" и патриотическими организациями нам удалось организовать такое важное мероприятие, которое снова напомнит молодежи и всем гостям фестиваля о подвиге бойцов Великой Отечественной войны", - отметил министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов.
https://ria.ru/20240812/nato-1965589555.html
https://ria.ru/20240622/patrushev-1954673034.html
каспийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942836920_0:174:977:907_1920x0_80_0_0_d3de50c463f739ed5c2488b651d57d5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
каспийск, россия
Каспийск, Россия
В Каспийске прошел фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ"

В Каспийске около 10 тысяч человек посетили реконструкцию "Битва за Кавказ"

CC BY-SA 4.0 / Artemon228 / Kaspiysk (cropped)Вид на город Каспийск
Вид на город Каспийск - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Artemon228 / Kaspiysk (cropped)
Вид на город Каспийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 18 авг - РИА Новости. Фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва за Кавказ" состоялся в воскресенье в дагестанском Каспийске, мероприятие посетили около 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе республиканского министерства по делам молодежи.
«
"В Каспийске прошел фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва за Кавказ"… Всего зрителями фестиваля стали порядка 10 тысяч человек… Реконструкция включала в себя эпизод начала наступательной операции боевых действий, охватывающий период с 1942 по 1943 годы, и завершилась победой советских войск над немецко-фашистскими захватчиками", - говорится в сообщении.
Трофейная техника, представленная на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В "Ростехе" раскритиковали доступную трофейную технику НАТО
12 августа, 05:26
Уточняется, что в реконструкции участвовали порядка 100 представителей исторических клубов и молодежных объединений, участники специальной военной операции. Для представления были использованы образцы макетов техники и вооружения времен Великой Отечественной войны, а также аутентичная форма солдат.
В рамах культурной программы участники фестиваля читали стихи о Родине и исполняли патриотические песни, а также развернули российский триколор и масштабную копию Знамени Победы. Кроме того, была организована полевая кухня и организована выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны, на которой были представлены оружие, техника связистов и обмундирование.
Среди гостей мероприятия были ветеран Великой Отечественной войны Муса Багаутдинов и участники СВО, в том числе Герой России Темирлан Абуталимов.
"Совместно с поисковым отрядом "Кавказ", движением "Бессмертный полк" и патриотическими организациями нам удалось организовать такое важное мероприятие, которое снова напомнит молодежи и всем гостям фестиваля о подвиге бойцов Великой Отечественной войны", - отметил министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Патрушев рассказал, какими должны быть фильмы о Великой Отечественной
22 июня, 09:28
 
КаспийскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала