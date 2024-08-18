https://ria.ru/20240818/festival-1966950291.html

В Каспийске прошел фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ"

В Каспийске прошел фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ" - РИА Новости, 18.08.2024

В Каспийске прошел фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ"

Фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва за Кавказ" состоялся в воскресенье в дагестанском Каспийске, мероприятие посетили около 10 тысяч человек,... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T23:24

2024-08-18T23:24

2024-08-18T23:24

каспийск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942836920_0:132:977:682_1920x0_80_0_0_d9450fa368c03b297cd3754fec539c5e.jpg

МАХАЧКАЛА, 18 авг - РИА Новости. Фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва за Кавказ" состоялся в воскресенье в дагестанском Каспийске, мероприятие посетили около 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе республиканского министерства по делам молодежи. "В Каспийске прошел фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва за Кавказ"… Всего зрителями фестиваля стали порядка 10 тысяч человек… Реконструкция включала в себя эпизод начала наступательной операции боевых действий, охватывающий период с 1942 по 1943 годы, и завершилась победой советских войск над немецко-фашистскими захватчиками", - говорится в сообщении. Уточняется, что в реконструкции участвовали порядка 100 представителей исторических клубов и молодежных объединений, участники специальной военной операции. Для представления были использованы образцы макетов техники и вооружения времен Великой Отечественной войны, а также аутентичная форма солдат. В рамах культурной программы участники фестиваля читали стихи о Родине и исполняли патриотические песни, а также развернули российский триколор и масштабную копию Знамени Победы. Кроме того, была организована полевая кухня и организована выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны, на которой были представлены оружие, техника связистов и обмундирование. Среди гостей мероприятия были ветеран Великой Отечественной войны Муса Багаутдинов и участники СВО, в том числе Герой России Темирлан Абуталимов. "Совместно с поисковым отрядом "Кавказ", движением "Бессмертный полк" и патриотическими организациями нам удалось организовать такое важное мероприятие, которое снова напомнит молодежи и всем гостям фестиваля о подвиге бойцов Великой Отечественной войны", - отметил министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов.

https://ria.ru/20240812/nato-1965589555.html

https://ria.ru/20240622/patrushev-1954673034.html

каспийск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

каспийск, россия