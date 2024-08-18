https://ria.ru/20240818/festival-1966950291.html
В Каспийске прошел фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ"
В Каспийске прошел фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ" - РИА Новости, 18.08.2024
В Каспийске прошел фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ"
Фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва за Кавказ" состоялся в воскресенье в дагестанском Каспийске, мероприятие посетили около 10 тысяч человек,... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T23:24
2024-08-18T23:24
2024-08-18T23:24
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МАХАЧКАЛА, 18 авг - РИА Новости. Фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва за Кавказ" состоялся в воскресенье в дагестанском Каспийске, мероприятие посетили около 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе республиканского министерства по делам молодежи. "В Каспийске прошел фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва за Кавказ"… Всего зрителями фестиваля стали порядка 10 тысяч человек… Реконструкция включала в себя эпизод начала наступательной операции боевых действий, охватывающий период с 1942 по 1943 годы, и завершилась победой советских войск над немецко-фашистскими захватчиками", - говорится в сообщении. Уточняется, что в реконструкции участвовали порядка 100 представителей исторических клубов и молодежных объединений, участники специальной военной операции. Для представления были использованы образцы макетов техники и вооружения времен Великой Отечественной войны, а также аутентичная форма солдат. В рамах культурной программы участники фестиваля читали стихи о Родине и исполняли патриотические песни, а также развернули российский триколор и масштабную копию Знамени Победы. Кроме того, была организована полевая кухня и организована выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны, на которой были представлены оружие, техника связистов и обмундирование. Среди гостей мероприятия были ветеран Великой Отечественной войны Муса Багаутдинов и участники СВО, в том числе Герой России Темирлан Абуталимов. "Совместно с поисковым отрядом "Кавказ", движением "Бессмертный полк" и патриотическими организациями нам удалось организовать такое важное мероприятие, которое снова напомнит молодежи и всем гостям фестиваля о подвиге бойцов Великой Отечественной войны", - отметил министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов.
https://ria.ru/20240812/nato-1965589555.html
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каспийск, россия
В Каспийске прошел фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ"
В Каспийске около 10 тысяч человек посетили реконструкцию "Битва за Кавказ"
МАХАЧКАЛА, 18 авг - РИА Новости. Фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва за Кавказ" состоялся в воскресенье в дагестанском Каспийске, мероприятие посетили около 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе республиканского министерства по делам молодежи.
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"В Каспийске прошел фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва за Кавказ"… Всего зрителями фестиваля стали порядка 10 тысяч человек… Реконструкция включала в себя эпизод начала наступательной операции боевых действий, охватывающий период с 1942 по 1943 годы, и завершилась победой советских войск над немецко-фашистскими захватчиками", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в реконструкции участвовали порядка 100 представителей исторических клубов и молодежных объединений, участники специальной военной операции. Для представления были использованы образцы макетов техники и вооружения времен Великой Отечественной войны, а также аутентичная форма солдат.
В рамах культурной программы участники фестиваля читали стихи о Родине и исполняли патриотические песни, а также развернули российский триколор и масштабную копию Знамени Победы. Кроме того, была организована полевая кухня и организована выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны, на которой были представлены оружие, техника связистов и обмундирование.
Среди гостей мероприятия были ветеран Великой Отечественной войны Муса Багаутдинов и участники СВО, в том числе Герой России
Темирлан Абуталимов.
"Совместно с поисковым отрядом "Кавказ", движением "Бессмертный полк" и патриотическими организациями нам удалось организовать такое важное мероприятие, которое снова напомнит молодежи и всем гостям фестиваля о подвиге бойцов Великой Отечественной войны", - отметил министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов.