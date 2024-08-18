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Жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР призвали эвакуироваться - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:36 18.08.2024 (обновлено: 00:09 19.08.2024)
https://ria.ru/20240818/evakuatsiya-1966922062.html
Жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР призвали эвакуироваться
Жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР призвали эвакуироваться - РИА Новости, 19.08.2024
Жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР призвали эвакуироваться
Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (украинское название Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-18T18:36
2024-08-19T00:09
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
украина
ирина верещук
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (украинское название Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта. &quot;Обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы&quot;, — написала она в своем Telegram-канале.В пятницу депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала население Красноармейска и Димитрова эвакуироваться как можно быстрее, пока есть такая возможность. До этого глава контролируемой Киевом Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что российская армия подошла близко к городу, и также призвал жителей эвакуироваться. Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там находится крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском. Димитров расположен в нескольких километрах к востоку от Красноармейска. По данным на 2020 год, население города составляло более 47 тысяч человек. Селидово — город в 12 километрах к югу от Красноармейска и с населением более 22 тысяч человек. Рядом с Селидово проходила автомобильная трасса, связывавшая Красноармейск с Донецком.В конце июля украинское издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на Красноармейском направлении, писало, что украинским войскам на этом участке фронта катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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красноармейск
донецкая народная республика
украина
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, украина, ирина верещук, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Украина, Ирина Верещук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР призвали эвакуироваться

Верещук призвала эвакуироваться жителей трех подконтрольных Украине городов ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация жителей
Эвакуация жителей - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация жителей. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (украинское название Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
«

"Обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы", — написала она в своем Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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В пятницу депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала население Красноармейска и Димитрова эвакуироваться как можно быстрее, пока есть такая возможность. До этого глава контролируемой Киевом Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что российская армия подошла близко к городу, и также призвал жителей эвакуироваться.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там находится крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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Димитров расположен в нескольких километрах к востоку от Красноармейска. По данным на 2020 год, население города составляло более 47 тысяч человек.
Селидово — город в 12 километрах к югу от Красноармейска и с населением более 22 тысяч человек. Рядом с Селидово проходила автомобильная трасса, связывавшая Красноармейск с Донецком.
В конце июля украинское издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на Красноармейском направлении, писало, что украинским войскам на этом участке фронта катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИрина ВерещукВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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