Жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР призвали эвакуироваться
Верещук призвала эвакуироваться жителей трех подконтрольных Украине городов ДНР
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация жителей
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация жителей. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (украинское название Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
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"Обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы", — написала она в своем Telegram-канале.
В пятницу депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала население Красноармейска и Димитрова эвакуироваться как можно быстрее, пока есть такая возможность. До этого глава контролируемой Киевом Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что российская армия подошла близко к городу, и также призвал жителей эвакуироваться.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там находится крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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Димитров расположен в нескольких километрах к востоку от Красноармейска. По данным на 2020 год, население города составляло более 47 тысяч человек.
Селидово — город в 12 километрах к югу от Красноармейска и с населением более 22 тысяч человек. Рядом с Селидово проходила автомобильная трасса, связывавшая Красноармейск с Донецком.
В конце июля украинское издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на Красноармейском направлении, писало, что украинским войскам на этом участке фронта катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов.