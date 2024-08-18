https://ria.ru/20240818/eks-premer-1966948546.html
Экс-премьер Пакистана подал заявку на пост канцлера Оксфорда
Экс-премьер Пакистана подал заявку на пост канцлера Оксфорда - РИА Новости, 18.08.2024
Экс-премьер Пакистана подал заявку на пост канцлера Оксфорда
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан подал заявку на участие в выборах канцлера Оксфордского университета, сообщает издание Guardian со ссылкой на... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T22:50
2024-08-18T22:50
2024-08-18T22:50
в мире
пакистан
имран хан
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан подал заявку на участие в выборах канцлера Оксфордского университета, сообщает издание Guardian со ссылкой на советника экс-премьера. "Сайед Зульфи Бухари, один из советников Хана, сообщил, что.... (экс-премьер Пакистана - ред.) подал заявку на участие в выборах в октябре, чтобы заменить Криса Паттена, бывшего министра-консерватора", - пишет издание. Хан в 1970-х годах изучал политику, философию и экономику в оксфордском Кибл-колледже, успешно выступая за его команду по крикету, а с 2005 по 2014 год был канцлером Брэдфордского университета, напоминает газета. Отмечается, что столетиями выпускники или сотрудники Оксфорда могли выдвинуть свою кандидатуру на должность канцлера, обязанности которого по большей части церемониальные, только присутствуя в университете лично. Участию Хана, находящегося на данный момент в заключении в Пакистане, способствовали новые правила, позволяющие проводить выдвижение и голосование онлайн. Голосование по выбору нового канцлера среди выпускников и сотрудников университета пройдет в конце 2024 года. Возглавлявший правительство Пакистана с 2018 по 2022 год Имран Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В августе 2023 года Хан был арестован по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Позже против него был выдвинут еще ряд обвинений, в частности, о государственной измене, связанной с распространением засекреченной телеграммы. В ходе рассмотрения поданных Ханом апелляций большую часть обвинений с него сняли, но экс-премьер остался под стражей по делу о незаконном браке.
https://ria.ru/20240715/pakistan-1959741336.html
https://ria.ru/20240303/pakistan-1930817006.html
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в мире, пакистан, имран хан, оксфордский университет
В мире, Пакистан, Имран Хан, Оксфордский университет
Экс-премьер Пакистана подал заявку на пост канцлера Оксфорда
Guardian: экс-премьер Пакистана Имран Хан подал заявку на пост канцлера Оксфорда
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан подал заявку на участие в выборах канцлера Оксфордского университета, сообщает издание Guardian
со ссылкой на советника экс-премьера.
"Сайед Зульфи Бухари, один из советников Хана, сообщил, что.... (экс-премьер Пакистана - ред.) подал заявку на участие в выборах в октябре, чтобы заменить Криса Паттена, бывшего министра-консерватора", - пишет издание.
Хан в 1970-х годах изучал политику, философию и экономику в оксфордском Кибл-колледже, успешно выступая за его команду по крикету, а с 2005 по 2014 год был канцлером Брэдфордского университета, напоминает газета.
Отмечается, что столетиями выпускники или сотрудники Оксфорда могли выдвинуть свою кандидатуру на должность канцлера, обязанности которого по большей части церемониальные, только присутствуя в университете лично. Участию Хана, находящегося на данный момент в заключении в Пакистане, способствовали новые правила, позволяющие проводить выдвижение и голосование онлайн.
Голосование по выбору нового канцлера среди выпускников и сотрудников университета пройдет в конце 2024 года.
Возглавлявший правительство Пакистана с 2018 по 2022 год Имран Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В августе 2023 года Хан был арестован по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Позже против него был выдвинут еще ряд обвинений, в частности, о государственной измене, связанной с распространением засекреченной телеграммы. В ходе рассмотрения поданных Ханом апелляций большую часть обвинений с него сняли, но экс-премьер остался под стражей по делу о незаконном браке.