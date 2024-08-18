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Ефимов: Москва назначила оператора для КРТ в районе Нагатино-Садовники - РИА Новости, 18.08.2024
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13:08 18.08.2024 (обновлено: 13:32 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/efimov-1966766435.html
Ефимов: Москва назначила оператора для КРТ в районе Нагатино-Садовники
Ефимов: Москва назначила оператора для КРТ в районе Нагатино-Садовники - РИА Новости, 18.08.2024
Ефимов: Москва назначила оператора для КРТ в районе Нагатино-Садовники
Власти Москвы определили оператора для реорганизации двух участков на юге города в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:08
2024-08-18T13:32
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
максим гаман
управление гражданского строительства
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МОСКВА, 18 августа - РИА Новости. Власти Москвы определили оператора для реорганизации двух участков на юге города в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Неэффективно используемые участки общей площадью 1,67 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Их реорганизацией займется оператор КРТ – казенное предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства". В течение пяти лет здесь возведут современное жилье для участников программы реновации", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.Инвестиции в развитие участков составят свыше 15 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации – 66 миллионов рублей, отметил Ефимов, добавив, что благодаря проекту в городе появится порядка 80 рабочих мест.Участки, подлежащие редевелопменту, расположены на Старокаширском шоссе, причем в настоящее время на них находится складская база и другие устаревшие объекты, отмечается в пресс-релизе.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что благодаря проекту возведут порядка 43,8 тысячи "квадратов" жилья, в том числе для программы реновации. "Рядом с ЖК построят детский сад площадью 2,7 тысячи квадратных метров, его смогут посещать 125 воспитанников. Прилегающую территорию благоустроят, разместят детские и спортивные площадки", – добавил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240814/efimov-1966047522.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы, максим гаман, управление гражданского строительства
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Максим Гаман, Управление гражданского строительства

Ефимов: Москва назначила оператора для КРТ в районе Нагатино-Садовники

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 августа - РИА Новости. Власти Москвы определили оператора для реорганизации двух участков на юге города в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Неэффективно используемые участки общей площадью 1,67 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Их реорганизацией займется оператор КРТ – казенное предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства". В течение пяти лет здесь возведут современное жилье для участников программы реновации", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Ефимов: на юго-востоке Москвы реорганизуют 14 площадок по программе КРТ
14 августа, 09:07
Инвестиции в развитие участков составят свыше 15 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации – 66 миллионов рублей, отметил Ефимов, добавив, что благодаря проекту в городе появится порядка 80 рабочих мест.
Участки, подлежащие редевелопменту, расположены на Старокаширском шоссе, причем в настоящее время на них находится складская база и другие устаревшие объекты, отмечается в пресс-релизе.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что благодаря проекту возведут порядка 43,8 тысячи "квадратов" жилья, в том числе для программы реновации. "Рядом с ЖК построят детский сад площадью 2,7 тысячи квадратных метров, его смогут посещать 125 воспитанников. Прилегающую территорию благоустроят, разместят детские и спортивные площадки", – добавил он.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
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11 августа, 13:06
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс МосквыМаксим ГаманУправление гражданского строительства
 
 
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