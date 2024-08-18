https://ria.ru/20240818/efimov-1966766435.html

Ефимов: Москва назначила оператора для КРТ в районе Нагатино-Садовники

Ефимов: Москва назначила оператора для КРТ в районе Нагатино-Садовники - РИА Новости, 18.08.2024

Ефимов: Москва назначила оператора для КРТ в районе Нагатино-Садовники

Власти Москвы определили оператора для реорганизации двух участков на юге города в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:08

2024-08-18T13:08

2024-08-18T13:32

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

максим гаман

управление гражданского строительства

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МОСКВА, 18 августа - РИА Новости. Власти Москвы определили оператора для реорганизации двух участков на юге города в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Неэффективно используемые участки общей площадью 1,67 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Их реорганизацией займется оператор КРТ – казенное предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства". В течение пяти лет здесь возведут современное жилье для участников программы реновации", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.Инвестиции в развитие участков составят свыше 15 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации – 66 миллионов рублей, отметил Ефимов, добавив, что благодаря проекту в городе появится порядка 80 рабочих мест.Участки, подлежащие редевелопменту, расположены на Старокаширском шоссе, причем в настоящее время на них находится складская база и другие устаревшие объекты, отмечается в пресс-релизе.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что благодаря проекту возведут порядка 43,8 тысячи "квадратов" жилья, в том числе для программы реновации. "Рядом с ЖК построят детский сад площадью 2,7 тысячи квадратных метров, его смогут посещать 125 воспитанников. Прилегающую территорию благоустроят, разместят детские и спортивные площадки", – добавил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240814/efimov-1966047522.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы, максим гаман, управление гражданского строительства