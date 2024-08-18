В Челябинской области в ДТП погибли четыре человека
В Челябинской области столкнулись грузовик и легковушка, погибли четыре человека
© Полиция Южного Урала/TelegramМесто ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля на трассе в Челябинской области
Место ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля на трассе в Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 18 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли в воскресенье на федеральной трассе в Челябинской области при столкновении большегруза и легкового автомобиля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
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"Восемнадцатого августа на 1833-м километре федеральной трассы "Москва – Челябинск" вблизи города Чебаркуля произошло столкновение между большегрузом и легковой отечественной автомашиной. Предварительно установлено, что в результате ДТП погибли четыре человека – водители транспортных средств и двое пассажиров автомобиля ВАЗ", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что экипажи Госавтоинспекции уже направлены к месту аварии. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, заключили в пресс-службе.
По предварительным данным УГИБДД, водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом при разрыве колеса наехал на металлическое барьерное ограждение и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ, Ford Focus и грузовым автомобилем Dongfeng. После чего грузовик съехал в левый кювет и загорелся. В результате погибли водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ, в том числе девочка примерно 10 лет. Водитель большегруза и его пассажир госпитализированы, уточнили в ведомстве.