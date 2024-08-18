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В Челябинской области в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 18.08.2024
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17:17 18.08.2024 (обновлено: 17:59 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/dtp-1966912481.html
В Челябинской области в ДТП погибли четыре человека
В Челябинской области в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 18.08.2024
В Челябинской области в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли в воскресенье на федеральной трассе в Челябинской области при столкновении большегруза и легкового автомобиля, сообщила пресс-служба ГУ... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T17:17
2024-08-18T17:59
происшествия
авто
челябинская область
россия
чебаркуль
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли в воскресенье на федеральной трассе в Челябинской области при столкновении большегруза и легкового автомобиля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. "Восемнадцатого августа на 1833-м километре федеральной трассы "Москва – Челябинск" вблизи города Чебаркуля произошло столкновение между большегрузом и легковой отечественной автомашиной. Предварительно установлено, что в результате ДТП погибли четыре человека – водители транспортных средств и двое пассажиров автомобиля ВАЗ", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что экипажи Госавтоинспекции уже направлены к месту аварии. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, заключили в пресс-службе.По предварительным данным УГИБДД, водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом при разрыве колеса наехал на металлическое барьерное ограждение и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ, Ford Focus и грузовым автомобилем Dongfeng. После чего грузовик съехал в левый кювет и загорелся. В результате погибли водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ, в том числе девочка примерно 10 лет. Водитель большегруза и его пассажир госпитализированы, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240818/dtp-1966890281.html
челябинская область
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происшествия, авто, челябинская область, россия, чебаркуль, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Челябинская область, Россия, Чебаркуль, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Челябинской области в ДТП погибли четыре человека

В Челябинской области столкнулись грузовик и легковушка, погибли четыре человека

© Полиция Южного Урала/TelegramМесто ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля на трассе в Челябинской области
Место ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля на трассе в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Полиция Южного Урала/Telegram
Место ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля на трассе в Челябинской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 18 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли в воскресенье на федеральной трассе в Челябинской области при столкновении большегруза и легкового автомобиля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«
"Восемнадцатого августа на 1833-м километре федеральной трассы "Москва – Челябинск" вблизи города Чебаркуля произошло столкновение между большегрузом и легковой отечественной автомашиной. Предварительно установлено, что в результате ДТП погибли четыре человека – водители транспортных средств и двое пассажиров автомобиля ВАЗ", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что экипажи Госавтоинспекции уже направлены к месту аварии. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, заключили в пресс-службе.
По предварительным данным УГИБДД, водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом при разрыве колеса наехал на металлическое барьерное ограждение и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ, Ford Focus и грузовым автомобилем Dongfeng. После чего грузовик съехал в левый кювет и загорелся. В результате погибли водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ, в том числе девочка примерно 10 лет. Водитель большегруза и его пассажир госпитализированы, уточнили в ведомстве.
Место ДТП на трассе в Нанайском районе Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В ДТП в Хабаровском крае погибли трое взрослых и ребенок
Вчера, 14:26
 
ПроисшествияАвтоЧелябинская областьРоссияЧебаркульСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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