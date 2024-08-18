https://ria.ru/20240818/dtp-1966912481.html

В Челябинской области в ДТП погибли четыре человека

В Челябинской области в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 18.08.2024

В Челябинской области в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в воскресенье на федеральной трассе в Челябинской области при столкновении большегруза и легкового автомобиля, сообщила пресс-служба ГУ... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T17:17

2024-08-18T17:17

2024-08-18T17:59

происшествия

авто

челябинская область

россия

чебаркуль

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли в воскресенье на федеральной трассе в Челябинской области при столкновении большегруза и легкового автомобиля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. "Восемнадцатого августа на 1833-м километре федеральной трассы "Москва – Челябинск" вблизи города Чебаркуля произошло столкновение между большегрузом и легковой отечественной автомашиной. Предварительно установлено, что в результате ДТП погибли четыре человека – водители транспортных средств и двое пассажиров автомобиля ВАЗ", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что экипажи Госавтоинспекции уже направлены к месту аварии. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, заключили в пресс-службе.По предварительным данным УГИБДД, водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом при разрыве колеса наехал на металлическое барьерное ограждение и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ, Ford Focus и грузовым автомобилем Dongfeng. После чего грузовик съехал в левый кювет и загорелся. В результате погибли водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ, в том числе девочка примерно 10 лет. Водитель большегруза и его пассажир госпитализированы, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240818/dtp-1966890281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, челябинская область, россия, чебаркуль, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом