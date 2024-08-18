Дочь пропавшего в Курской области пенсионера рассказала о его паспорте
Дочь пропавшего под Курском пенсионера рассказала о его украинском паспорте
© Кадр видео из соцсетейПропавший в Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские солдаты
© Кадр видео из соцсетей
Пропавший в Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские солдаты
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Дочь пропавшего в Курской области пожилого мужчины, над которым издевались украинские солдаты и снимали это на видео, Светлана Петренко заявила РИА, что у ее отца российское гражданство, а паспорт, предъявленный им на кадрах видеоролика в интернете, остался со времен проживания в Макеевке до событий 2014 года.
На Rutube в субботу появился новый видеоролик, на котором находящийся за кадром человек на украинском языке задает пенсионеру вопросы о его самочувствии, не захватывал ли его кто-то в плен, не обижал ли, нет ли каких-то травм, и уточняет дату. На это пожилой человек сообщает, что запись происходит 17 августа, он здоров, только у него проблема с ногами после того, как он лежал на обочине. Затем человек за кадром просит его предъявить документы, тот, выжидая и оглядываясь по сторонам, достает и протягивает документ в синей обложке. Тогда автор видео говорит, что раз мужчина является гражданином Украины, то нужно показать паспорт на камеру. Когда пенсионер разворачивает паспорт, видно, что там изображен украинский флаг.
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"Война началась на Украине в 2014 году, я забрала отца к себе из Макеевки, с Донбасса, и тогда у него был этот паспорт. Сейчас он гражданин России. Но у него дома валялся этот старый, никому не нужный паспорт. Там же видно, как они его заставляют, как он не хочет доставать (паспорт - ред.). Просто они зашли в дом к нам, наверное, искали там чего-то и нашли этот старый паспорт", - сказала РИА Новости Петренко.
В четверг в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик. на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на видео. В пятницу глава Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика - Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, снято видео в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. В ГВСУ СК РФ после этих событий завели уголовное дело о реабилитации нацизма.