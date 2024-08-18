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Дочь пропавшего в Курской области пенсионера рассказала о его паспорте - РИА Новости, 18.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 18.08.2024 (обновлено: 17:00 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/doch-1966892034.html
Дочь пропавшего в Курской области пенсионера рассказала о его паспорте
Дочь пропавшего в Курской области пенсионера рассказала о его паспорте - РИА Новости, 18.08.2024
Дочь пропавшего в Курской области пенсионера рассказала о его паспорте
Дочь пропавшего в Курской области пожилого мужчины, над которым издевались украинские солдаты и снимали это на видео, Светлана Петренко заявила РИА, что у ее... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:34
2024-08-18T17:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
суджа
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Дочь пропавшего в Курской области пожилого мужчины, над которым издевались украинские солдаты и снимали это на видео, Светлана Петренко заявила РИА, что у ее отца российское гражданство, а паспорт, предъявленный им на кадрах видеоролика в интернете, остался со времен проживания в Макеевке до событий 2014 года. На Rutube в субботу появился новый видеоролик, на котором находящийся за кадром человек на украинском языке задает пенсионеру вопросы о его самочувствии, не захватывал ли его кто-то в плен, не обижал ли, нет ли каких-то травм, и уточняет дату. На это пожилой человек сообщает, что запись происходит 17 августа, он здоров, только у него проблема с ногами после того, как он лежал на обочине. Затем человек за кадром просит его предъявить документы, тот, выжидая и оглядываясь по сторонам, достает и протягивает документ в синей обложке. Тогда автор видео говорит, что раз мужчина является гражданином Украины, то нужно показать паспорт на камеру. Когда пенсионер разворачивает паспорт, видно, что там изображен украинский флаг. "Война началась на Украине в 2014 году, я забрала отца к себе из Макеевки, с Донбасса, и тогда у него был этот паспорт. Сейчас он гражданин России. Но у него дома валялся этот старый, никому не нужный паспорт. Там же видно, как они его заставляют, как он не хочет доставать (паспорт - ред.). Просто они зашли в дом к нам, наверное, искали там чего-то и нашли этот старый паспорт", - сказала РИА Новости Петренко. В четверг в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик. на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на видео. В пятницу глава Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика - Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, снято видео в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. В ГВСУ СК РФ после этих событий завели уголовное дело о реабилитации нацизма.
https://ria.ru/20240818/poiski-1966875286.html
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суджанский район
суджа
россия
курская область
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суджанский район, суджа, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), курская область
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Суджа, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Курская область
Дочь пропавшего в Курской области пенсионера рассказала о его паспорте

Дочь пропавшего под Курском пенсионера рассказала о его украинском паспорте

© Кадр видео из соцсетейПропавший в Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские солдаты
Пропавший в Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пропавший в Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские солдаты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Дочь пропавшего в Курской области пожилого мужчины, над которым издевались украинские солдаты и снимали это на видео, Светлана Петренко заявила РИА, что у ее отца российское гражданство, а паспорт, предъявленный им на кадрах видеоролика в интернете, остался со времен проживания в Макеевке до событий 2014 года.
На Rutube в субботу появился новый видеоролик, на котором находящийся за кадром человек на украинском языке задает пенсионеру вопросы о его самочувствии, не захватывал ли его кто-то в плен, не обижал ли, нет ли каких-то травм, и уточняет дату. На это пожилой человек сообщает, что запись происходит 17 августа, он здоров, только у него проблема с ногами после того, как он лежал на обочине. Затем человек за кадром просит его предъявить документы, тот, выжидая и оглядываясь по сторонам, достает и протягивает документ в синей обложке. Тогда автор видео говорит, что раз мужчина является гражданином Украины, то нужно показать паспорт на камеру. Когда пенсионер разворачивает паспорт, видно, что там изображен украинский флаг.
Пенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила, что он в плену у ВСУ
Вчера, 12:47
«
"Война началась на Украине в 2014 году, я забрала отца к себе из Макеевки, с Донбасса, и тогда у него был этот паспорт. Сейчас он гражданин России. Но у него дома валялся этот старый, никому не нужный паспорт. Там же видно, как они его заставляют, как он не хочет доставать (паспорт - ред.). Просто они зашли в дом к нам, наверное, искали там чего-то и нашли этот старый паспорт", - сказала РИА Новости Петренко.
В четверг в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик. на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на видео. В пятницу глава Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика - Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, снято видео в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. В ГВСУ СК РФ после этих событий завели уголовное дело о реабилитации нацизма.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
"Усилили давление": в ВСУ пожаловались на ситуацию на фронте
Вчера, 11:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районСуджаРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Курская область
 
 
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