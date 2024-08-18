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"Вершина глупости". В США взбесились из-за плана Украины по Курской области - РИА Новости, 18.08.2024
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20:36 18.08.2024
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"Вершина глупости". В США взбесились из-за плана Украины по Курской области
"Вершина глупости". В США взбесились из-за плана Украины по Курской области - РИА Новости, 18.08.2024
"Вершина глупости". В США взбесились из-за плана Украины по Курской области
Украинский план вторжения в Курскую область с целью улучшения позиций на переговорах с Россией, которую ранее декларировали в офисе Зеленского, является... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T20:36
2024-08-18T20:36
в мире
курская область
россия
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинский план вторжения в Курскую область с целью улучшения позиций на переговорах с Россией, которую ранее декларировали в офисе Зеленского, является вершиной глупости, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Вы думаете, что Россия откажется от своих условий для переговоров и так просто согласится на ваши? Это просто верх глупости!" — заявил Дэвис.По его словам, Украина только испортила свои переговорные позиции и будет вынуждена ожидать более жесткого ответа от России.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя провокацию с нападением ВСУ на Курскую область, заявил, что развитие ситуации не по российскому сценарию может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой. В Госдуме его слова назвали психозом.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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в мире, курская область, россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, госдума рф
В мире, Курская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Госдума РФ
"Вершина глупости". В США взбесились из-за плана Украины по Курской области

Офицер ВС США назвал атаку ВСУ на Курскую область вершиной глупости

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинский план вторжения в Курскую область с целью улучшения позиций на переговорах с Россией, которую ранее декларировали в офисе Зеленского, является вершиной глупости, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Вы думаете, что Россия откажется от своих условий для переговоров и так просто согласится на ваши? Это просто верх глупости!" — заявил Дэвис.
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По его словам, Украина только испортила свои переговорные позиции и будет вынуждена ожидать более жесткого ответа от России.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя провокацию с нападением ВСУ на Курскую область, заявил, что развитие ситуации не по российскому сценарию может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой. В Госдуме его слова назвали психозом.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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В миреКурская областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАГосдума РФ
 
 
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