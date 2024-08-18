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Москвичи несут цветы к посольству Франции после смерти Алена Делона - РИА Новости, 18.08.2024
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16:10 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/delon-1966904801.html
Москвичи несут цветы к посольству Франции после смерти Алена Делона
Москвичи несут цветы к посольству Франции после смерти Алена Делона - РИА Новости, 18.08.2024
Москвичи несут цветы к посольству Франции после смерти Алена Делона
Жители Москвы несут цветы к посольству Франции в столице в связи со смертью французского актера Алена Делона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T16:10
2024-08-18T16:10
ален делон
франция
общество
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жители Москвы несут цветы к посольству Франции в столице в связи со смертью французского актера Алена Делона, передает корреспондент РИА Новости. На заборе здания дипмиссии также вывесили небольшое фото молодого актера. В воскресенье французские СМИ сообщили, что Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Подробности смерти легенды французского кинематографа пока не приводятся. Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
https://ria.ru/20240818/delon-1966878358.html
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ален делон, франция, общество
Ален Делон, Франция, Общество
Москвичи несут цветы к посольству Франции после смерти Алена Делона

Жители Москвы несут цветы к посольству Франции в память об Алене Делоне

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкФранцузский актер Ален Делон
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Французский актер Ален Делон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жители Москвы несут цветы к посольству Франции в столице в связи со смертью французского актера Алена Делона, передает корреспондент РИА Новости.
На заборе здания дипмиссии также вывесили небольшое фото молодого актера.
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Вчера, 13:13
В воскресенье французские СМИ сообщили, что Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Подробности смерти легенды французского кинематографа пока не приводятся.
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
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