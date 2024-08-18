https://ria.ru/20240818/delon-1966904801.html

Москвичи несут цветы к посольству Франции после смерти Алена Делона

Москвичи несут цветы к посольству Франции после смерти Алена Делона - РИА Новости, 18.08.2024

Москвичи несут цветы к посольству Франции после смерти Алена Делона

Жители Москвы несут цветы к посольству Франции в столице в связи со смертью французского актера Алена Делона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T16:10

2024-08-18T16:10

2024-08-18T16:10

ален делон

франция

общество

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жители Москвы несут цветы к посольству Франции в столице в связи со смертью французского актера Алена Делона, передает корреспондент РИА Новости. На заборе здания дипмиссии также вывесили небольшое фото молодого актера. В воскресенье французские СМИ сообщили, что Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Подробности смерти легенды французского кинематографа пока не приводятся. Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.

https://ria.ru/20240818/delon-1966878358.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ален делон, франция, общество