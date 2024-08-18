https://ria.ru/20240818/delon-1966875817.html

Макрон выразил соболезнования после смерти Алена Делона

Макрон выразил соболезнования после смерти Алена Делона - РИА Новости, 18.08.2024

Макрон выразил соболезнования после смерти Алена Делона

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования по поводу смерти актера Алена Делона, назвав его не просто звездой, а "французским монументом", об... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T12:55

2024-08-18T12:55

2024-08-18T12:55

культура

франция

ален делон

эммануэль макрон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966873671_0:268:1547:1138_1920x0_80_0_0_5430092f3019c19b80e969673a9d549d.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования по поводу смерти актера Алена Делона, назвав его не просто звездой, а "французским монументом", об этом Макрон написал в соцсети X. Ранее французские СМИ сообщили, что известный французский актер Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Подробности смерти легенды французского кинематографа пока не приводятся. "Ален Делон играл легендарные роли и заставлял мир мечтать, даря нам свое незабываемое лицо и потрясая наши жизни. Меланхоличный, популярный, таинственный - он был больше, чем звездой, он стал французским монументом", - заявил Макрон. Министр культуры Франции Рашида Дати также отреагировала на смерть Делона в соцсети X, отметив, что актер оставил Францию осиротевшей без самого прекрасного воплощения страны на экране, и подчеркнув, что сама Дати потеряла в лице Делона не только великого деятеля искусства, но и друга семьи. Лидер парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен посетовала, что вместе с Делоном ушел золотой век французского кинематографа, который актер столь точно олицетворял. Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года Делон стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.

https://ria.ru/20240818/delon-1966872251.html

https://ria.ru/20240818/delon-1966868372.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франция, ален делон, эммануэль макрон, в мире