https://ria.ru/20240818/delon-1966868372.html
Дети Алена Делона сделали заявление после его смерти
Дети Алена Делона сделали заявление после его смерти - РИА Новости, 18.08.2024
Дети Алена Делона сделали заявление после его смерти
Дети Алена Делона заявили, что актер мирно скончался в своем доме, их слова передают журналисты агентства AFP в социальной сети X. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T11:38
2024-08-18T11:38
2024-08-18T15:47
ален делон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966852374_0:224:3239:2046_1920x0_80_0_0_3bae2d7d5cc236c006fa960879f6196e.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Дети Алена Делона заявили, что актер мирно скончался в своем доме, их слова передают журналисты агентства AFP в социальной сети X.В заявлении говорится, что его дети, Ален-Фабьен, Анушка и Антони, глубоко опечалены кончиной своего отца, который мирно ушел из жизни в окружении своей семьи в доме во французской коммуне Души.О смерти актера в возрасте 88 лет сообщили французские СМИ в воскресенье.Ален Делон получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). В 1980 году он снялся в советской картине "Тегеран-43". Был лауреатом премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Берлинского международного кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
https://ria.ru/20240818/delon-1966855320.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966852374_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_5521740e9143ea73e8864aed39c719d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ален делон, в мире
Дети Алена Делона сделали заявление после его смерти
Дети Алена Делона заявили, что актер умер в своем доме
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Дети Алена Делона заявили, что актер мирно скончался в своем доме, их слова передают журналисты агентства AFP в социальной сети X.
В заявлении говорится, что его дети, Ален-Фабьен, Анушка и Антони, глубоко опечалены кончиной своего отца, который мирно ушел из жизни в окружении своей семьи в доме во французской коммуне Души.
О смерти актера в возрасте 88 лет сообщили французские СМИ в воскресенье.
Ален Делон получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). В 1980 году он снялся в советской картине "Тегеран-43". Был лауреатом премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Берлинского международного кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.