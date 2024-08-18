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Дети Алена Делона сделали заявление после его смерти - РИА Новости, 18.08.2024
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11:38 18.08.2024 (обновлено: 15:47 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/delon-1966868372.html
Дети Алена Делона сделали заявление после его смерти
Дети Алена Делона сделали заявление после его смерти - РИА Новости, 18.08.2024
Дети Алена Делона сделали заявление после его смерти
Дети Алена Делона заявили, что актер мирно скончался в своем доме, их слова передают журналисты агентства AFP в социальной сети X. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T11:38
2024-08-18T15:47
ален делон
в мире
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Дети Алена Делона заявили, что актер мирно скончался в своем доме, их слова передают журналисты агентства AFP в социальной сети X.В заявлении говорится, что его дети, Ален-Фабьен, Анушка и Антони, глубоко опечалены кончиной своего отца, который мирно ушел из жизни в окружении своей семьи в доме во французской коммуне Души.О смерти актера в возрасте 88 лет сообщили французские СМИ в воскресенье.Ален Делон получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). В 1980 году он снялся в советской картине "Тегеран-43". Был лауреатом премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Берлинского международного кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
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ален делон, в мире
Ален Делон, В мире
Дети Алена Делона сделали заявление после его смерти

Дети Алена Делона заявили, что актер умер в своем доме

© AP Photo / Andrew MedichiniФранцузский актер Ален Делон на 60-м Международном кинофестивале в Каннах
Французский актер Ален Делон на 60-м Международном кинофестивале в Каннах - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Французский актер Ален Делон на 60-м Международном кинофестивале в Каннах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Дети Алена Делона заявили, что актер мирно скончался в своем доме, их слова передают журналисты агентства AFP в социальной сети X.
В заявлении говорится, что его дети, Ален-Фабьен, Анушка и Антони, глубоко опечалены кончиной своего отца, который мирно ушел из жизни в окружении своей семьи в доме во французской коммуне Души.
О смерти актера в возрасте 88 лет сообщили французские СМИ в воскресенье.
Ален Делон получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). В 1980 году он снялся в советской картине "Тегеран-43". Был лауреатом премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Берлинского международного кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
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