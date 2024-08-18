https://ria.ru/20240818/delon-1966868372.html

Дети Алена Делона сделали заявление после его смерти

Дети Алена Делона сделали заявление после его смерти - РИА Новости, 18.08.2024

Дети Алена Делона сделали заявление после его смерти

Дети Алена Делона заявили, что актер мирно скончался в своем доме, их слова передают журналисты агентства AFP в социальной сети X. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T11:38

2024-08-18T11:38

2024-08-18T15:47

ален делон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966852374_0:224:3239:2046_1920x0_80_0_0_3bae2d7d5cc236c006fa960879f6196e.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Дети Алена Делона заявили, что актер мирно скончался в своем доме, их слова передают журналисты агентства AFP в социальной сети X.В заявлении говорится, что его дети, Ален-Фабьен, Анушка и Антони, глубоко опечалены кончиной своего отца, который мирно ушел из жизни в окружении своей семьи в доме во французской коммуне Души.О смерти актера в возрасте 88 лет сообщили французские СМИ в воскресенье.Ален Делон получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). В 1980 году он снялся в советской картине "Тегеран-43". Был лауреатом премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Берлинского международного кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.

https://ria.ru/20240818/delon-1966855320.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ален делон, в мире