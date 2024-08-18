https://ria.ru/20240818/delon-1966850129.html

Умер Ален Делон

Умер Ален Делон - РИА Новости, 18.08.2024

Умер Ален Делон

Ален Делон умер в возрасте 88 лет, пишут французские СМИ. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T09:00

2024-08-18T09:00

2024-08-18T14:53

ален делон

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ален Делон умер в возрасте 88 лет, пишут французские СМИ.В 2019 году актер перенес инсульт. В 2022-м его сын Антони выпустил автобиографию, в которой рассказал о личных разговорах с отцом. В частности, он писал, что Делон просит об эвтаназии, если окажется в коме и его жизнь будет зависеть от системы жизнеобеспечения.Состояние здоровья артиста в последние годы стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. Сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Спутница Делона Хироми Роллен, в свою очередь, написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" звезды французского кино.Ален Делон, актер театра и кино, режиссер и сценарист, получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). В 1980 году он снялся в советской картине "Тегеран-43".Делон — лауреат премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Берлинского международного кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ален делон