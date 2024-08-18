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Умер Ален Делон - РИА Новости, 18.08.2024
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09:00 18.08.2024 (обновлено: 14:53 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/delon-1966850129.html
Умер Ален Делон
Умер Ален Делон - РИА Новости, 18.08.2024
Умер Ален Делон
Ален Делон умер в возрасте 88 лет, пишут французские СМИ. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T09:00
2024-08-18T14:53
ален делон
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ален Делон умер в возрасте 88 лет, пишут французские СМИ.В 2019 году актер перенес инсульт. В 2022-м его сын Антони выпустил автобиографию, в которой рассказал о личных разговорах с отцом. В частности, он писал, что Делон просит об эвтаназии, если окажется в коме и его жизнь будет зависеть от системы жизнеобеспечения.Состояние здоровья артиста в последние годы стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. Сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Спутница Делона Хироми Роллен, в свою очередь, написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" звезды французского кино.Ален Делон, актер театра и кино, режиссер и сценарист, получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). В 1980 году он снялся в советской картине "Тегеран-43".Делон — лауреат премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Берлинского международного кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
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ален делон
Ален Делон
Умер Ален Делон

Умер французский актер Ален Делон

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкФранцузский актер Ален Делон
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Французский актер Ален Делон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ален Делон умер в возрасте 88 лет, пишут французские СМИ.
В 2019 году актер перенес инсульт. В 2022-м его сын Антони выпустил автобиографию, в которой рассказал о личных разговорах с отцом. В частности, он писал, что Делон просит об эвтаназии, если окажется в коме и его жизнь будет зависеть от системы жизнеобеспечения.
© AP PhotoАлен Делон с сыном Антони и женой Натали
Ален Делон с сыном Энтони и женой Натали - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo
Ален Делон с сыном Антони и женой Натали
Состояние здоровья артиста в последние годы стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. Сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Спутница Делона Хироми Роллен, в свою очередь, написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" звезды французского кино.
Ален Делон, актер театра и кино, режиссер и сценарист, получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). В 1980 году он снялся в советской картине "Тегеран-43".
© Ágata Films S.A. (1963)Кадр из фильма "Черный тюльпан"
Кадр из фильма Черный тюльпан - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Ágata Films S.A. (1963)
Кадр из фильма "Черный тюльпан"
Делон — лауреат премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Берлинского международного кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
 
Ален Делон
 
 
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