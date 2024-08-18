https://ria.ru/20240818/delon-1966850129.html
Умер Ален Делон
Умер Ален Делон - РИА Новости, 18.08.2024
Умер Ален Делон
Ален Делон умер в возрасте 88 лет, пишут французские СМИ. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T09:00
2024-08-18T09:00
2024-08-18T14:53
ален делон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/88/1557408883_0:324:2048:1475_1920x0_80_0_0_04630e7c23939fff97919e3343c71c94.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ален Делон умер в возрасте 88 лет, пишут французские СМИ.В 2019 году актер перенес инсульт. В 2022-м его сын Антони выпустил автобиографию, в которой рассказал о личных разговорах с отцом. В частности, он писал, что Делон просит об эвтаназии, если окажется в коме и его жизнь будет зависеть от системы жизнеобеспечения.Состояние здоровья артиста в последние годы стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. Сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Спутница Делона Хироми Роллен, в свою очередь, написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" звезды французского кино.Ален Делон, актер театра и кино, режиссер и сценарист, получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). В 1980 году он снялся в советской картине "Тегеран-43".Делон — лауреат премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Берлинского международного кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/88/1557408883_0:132:2048:1667_1920x0_80_0_0_8b2c2cd6883b1ff42411045a034d9ac2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ален делон
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ален Делон умер в возрасте 88 лет, пишут французские СМИ.
В 2019 году актер перенес инсульт. В 2022-м его сын Антони выпустил автобиографию, в которой рассказал о личных разговорах с отцом. В частности, он писал, что Делон просит об эвтаназии, если окажется в коме и его жизнь будет зависеть от системы жизнеобеспечения.
Состояние здоровья артиста в последние годы стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. Сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Спутница Делона Хироми Роллен, в свою очередь, написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" звезды французского кино.
Ален Делон, актер театра и кино, режиссер и сценарист, получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). В 1980 году он снялся в советской картине "Тегеран-43".
Делон — лауреат премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Берлинского международного кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.