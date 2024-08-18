https://ria.ru/20240818/chas-1966905667.html

В Димитрове и Селидово ввели почти круглосуточный комендантский час

В Димитрове и Селидово ввели почти круглосуточный комендантский час - РИА Новости, 18.08.2024

В Димитрове и Селидово ввели почти круглосуточный комендантский час

Почти круглосуточный комендантский час введен в Димитрове (после переименования украинскими властями – Мирноград) и Селидово, расположенных на контролируемой... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T16:15

2024-08-18T16:15

2024-08-18T16:15

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

димитров

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Почти круглосуточный комендантский час введен в Димитрове (после переименования украинскими властями – Мирноград) и Селидово, расположенных на контролируемой ВСУ части ДНР, сообщил в воскресенье назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он 12 августа сообщал, что на подконтрольной ВСУ части ДНР начинает действовать продленный комендантский час — с 17.00 до 09.00. "Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15.00 до 11.00. Новые правила начнут действовать завтра, 19 августа", - написал Филашкин в своем Telegram-канале. На Украине во время действия комендантского часа работа заведений – кафе, баров и ресторанов, запрещена, такие ограничения введены на период военного положения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240818/zelenskiy-1966904604.html

украина

донецкая народная республика

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Уничтожение украинской позиции ЗРК Patriot в Днепропетровской области Минобороны опубликовало кадры уничтожения еще одной украинской позиции ЗРК Patriot в Днепропетровской области 2024-08-18T16:15 true PT0M29S

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в мире, украина, донецкая народная республика, димитров, вооруженные силы украины