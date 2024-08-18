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В Димитрове и Селидово ввели почти круглосуточный комендантский час
В Димитрове и Селидово ввели почти круглосуточный комендантский час - РИА Новости, 18.08.2024
В Димитрове и Селидово ввели почти круглосуточный комендантский час
Почти круглосуточный комендантский час введен в Димитрове (после переименования украинскими властями – Мирноград) и Селидово, расположенных на контролируемой... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T16:15
2024-08-18T16:15
2024-08-18T16:15
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Почти круглосуточный комендантский час введен в Димитрове (после переименования украинскими властями – Мирноград) и Селидово, расположенных на контролируемой ВСУ части ДНР, сообщил в воскресенье назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он 12 августа сообщал, что на подконтрольной ВСУ части ДНР начинает действовать продленный комендантский час — с 17.00 до 09.00. "Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15.00 до 11.00. Новые правила начнут действовать завтра, 19 августа", - написал Филашкин в своем Telegram-канале. На Украине во время действия комендантского часа работа заведений – кафе, баров и ресторанов, запрещена, такие ограничения введены на период военного положения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240818/zelenskiy-1966904604.html
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Уничтожение украинской позиции ЗРК Patriot в Днепропетровской области
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2024-08-18T16:15
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в мире, украина, донецкая народная республика, димитров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Димитров, Вооруженные силы Украины
В Димитрове и Селидово ввели почти круглосуточный комендантский час
В Димитрове и Селидово в ДНР ввели почти круглосуточный комендантский час