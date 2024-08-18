https://ria.ru/20240818/byudzhet-1966846242.html

Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня

Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня - РИА Новости, 18.08.2024

Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня

Объем дефицита бюджета США за время президентства Джо Байдена стал максимальным за все время наблюдения этого показателя - 6,6 триллиона долларов, подсчитало... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T08:06

2024-08-18T08:06

2024-08-18T08:06

экономика

сша

джо байден

дональд трамп

барак обама

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961864202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e85983c0a41d0e9d69f1f8718c53fea0.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Объем дефицита бюджета США за время президентства Джо Байдена стал максимальным за все время наблюдения этого показателя - 6,6 триллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные американского минфина. Расходы американского правительства за три с половиной года при Байдене превысили доходы на 6,6 триллиона долларов - максимум за всю историю ведения этой статистики. Так, в 2021 году показатель составил 2,8 триллиона долларов, при этом от ВВП он составлял 13%. В следующем году отрицательное сальдо уменьшилось до 1,4 триллиона долларов, или 6,3% ВВП, а вот в прошлом, наоборот, вырос до 1,7 триллиона долларов, или 7,6% ВВП. За шесть месяцев этого года он составил 758,2 миллиарда долларов, а доля к ВВП из расчета скользящего года составила 5,5%. Его предшественник, Дональд Трамп, накопил суммарный дефицит в 5,6 триллиона долларов. При этом при нем был максимальный годовой объем отрицательного сальдо бюджета - 3,1 триллиона долларов, или 15,5% от ВВП, в коронавирусный 2020 год. Барак Обама стал единственным американским лидером в этом столетии, который сумел по итогам своего президентства сократить дефицит бюджета США - до 2,2 триллиона долларов с 5,1 триллиона у Джорджа Буша-младшего. А тот был последним президентом, при котором бюджет США получил годовой профицит - 130 миллиардов долларов по итогам 2001 года. США находятся в состоянии хронического превышения расходов над доходами почти век, последний раз длительный период профицита был с 1920 по 1930 год. Единственным главой США после Второй мировой войны с профицитным бюджетом был Гарри Трумэн (1946-1950 годы), а больше всего правительственные траты превышали доходы при Рональде Рейгане - на 1,34 триллиона долларов. Такой гигантский дефицит бюджета Штаты финансируют из госдолга, который в июле впервые превысил планку в 35 триллионов долларов, а всего лишь через две недели вырос еще на 160 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240711/mvf-1959057619.html

https://ria.ru/20230920/gosdolg-1897430100.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, джо байден, дональд трамп, барак обама, выборы президента сша — 2024