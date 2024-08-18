https://ria.ru/20240818/byudzhet-1966846242.html
Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня
Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня - РИА Новости, 18.08.2024
Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня
Объем дефицита бюджета США за время президентства Джо Байдена стал максимальным за все время наблюдения этого показателя - 6,6 триллиона долларов, подсчитало... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T08:06
2024-08-18T08:06
2024-08-18T08:06
экономика
сша
джо байден
дональд трамп
барак обама
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961864202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e85983c0a41d0e9d69f1f8718c53fea0.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Объем дефицита бюджета США за время президентства Джо Байдена стал максимальным за все время наблюдения этого показателя - 6,6 триллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные американского минфина. Расходы американского правительства за три с половиной года при Байдене превысили доходы на 6,6 триллиона долларов - максимум за всю историю ведения этой статистики. Так, в 2021 году показатель составил 2,8 триллиона долларов, при этом от ВВП он составлял 13%. В следующем году отрицательное сальдо уменьшилось до 1,4 триллиона долларов, или 6,3% ВВП, а вот в прошлом, наоборот, вырос до 1,7 триллиона долларов, или 7,6% ВВП. За шесть месяцев этого года он составил 758,2 миллиарда долларов, а доля к ВВП из расчета скользящего года составила 5,5%. Его предшественник, Дональд Трамп, накопил суммарный дефицит в 5,6 триллиона долларов. При этом при нем был максимальный годовой объем отрицательного сальдо бюджета - 3,1 триллиона долларов, или 15,5% от ВВП, в коронавирусный 2020 год. Барак Обама стал единственным американским лидером в этом столетии, который сумел по итогам своего президентства сократить дефицит бюджета США - до 2,2 триллиона долларов с 5,1 триллиона у Джорджа Буша-младшего. А тот был последним президентом, при котором бюджет США получил годовой профицит - 130 миллиардов долларов по итогам 2001 года. США находятся в состоянии хронического превышения расходов над доходами почти век, последний раз длительный период профицита был с 1920 по 1930 год. Единственным главой США после Второй мировой войны с профицитным бюджетом был Гарри Трумэн (1946-1950 годы), а больше всего правительственные траты превышали доходы при Рональде Рейгане - на 1,34 триллиона долларов. Такой гигантский дефицит бюджета Штаты финансируют из госдолга, который в июле впервые превысил планку в 35 триллионов долларов, а всего лишь через две недели вырос еще на 160 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240711/mvf-1959057619.html
https://ria.ru/20230920/gosdolg-1897430100.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961864202_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2b04b3004e3ee17349fe1863c49f0a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, джо байден, дональд трамп, барак обама, выборы президента сша — 2024
Экономика, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, Выборы президента США — 2024
Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня
Минфин США: дефицит бюджета при Байдене достиг 6,6 триллиона долларов
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Объем дефицита бюджета США за время президентства Джо Байдена стал максимальным за все время наблюдения этого показателя - 6,6 триллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные американского минфина.
Расходы американского правительства за три с половиной года при Байдене превысили доходы на 6,6 триллиона долларов - максимум за всю историю ведения этой статистики. Так, в 2021 году показатель составил 2,8 триллиона долларов, при этом от ВВП он составлял 13%. В следующем году отрицательное сальдо уменьшилось до 1,4 триллиона долларов, или 6,3% ВВП, а вот в прошлом, наоборот, вырос до 1,7 триллиона долларов, или 7,6% ВВП. За шесть месяцев этого года он составил 758,2 миллиарда долларов, а доля к ВВП из расчета скользящего года составила 5,5%.
Его предшественник, Дональд Трамп
, накопил суммарный дефицит в 5,6 триллиона долларов. При этом при нем был максимальный годовой объем отрицательного сальдо бюджета - 3,1 триллиона долларов, или 15,5% от ВВП, в коронавирусный 2020 год.
Барак Обама
стал единственным американским лидером в этом столетии, который сумел по итогам своего президентства сократить дефицит бюджета США
- до 2,2 триллиона долларов с 5,1 триллиона у Джорджа Буша
-младшего. А тот был последним президентом, при котором бюджет США получил годовой профицит - 130 миллиардов долларов по итогам 2001 года.
США находятся в состоянии хронического превышения расходов над доходами почти век, последний раз длительный период профицита был с 1920 по 1930 год. Единственным главой США после Второй мировой войны с профицитным бюджетом был Гарри Трумэн
(1946-1950 годы), а больше всего правительственные траты превышали доходы при Рональде Рейгане
- на 1,34 триллиона долларов.
Такой гигантский дефицит бюджета Штаты финансируют из госдолга, который в июле впервые превысил планку в 35 триллионов долларов, а всего лишь через две недели вырос еще на 160 миллиардов долларов.