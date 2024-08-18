https://ria.ru/20240818/britaniya-1966875516.html

Премьер Великобритании выступил за более широкую поддержку Украине

Премьер Великобритании выступил за более широкую поддержку Украине - РИА Новости, 18.08.2024

Премьер Великобритании выступил за более широкую поддержку Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил совет национальной безопасности страны продумать планы оказания более широкой поддержки Киеву, сообщает... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T12:49

2024-08-18T12:49

2024-08-18T13:20

великобритания

украина

киев

в мире

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958709511_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_57c182fa710b08fe4ff9d5cd8351a757.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил совет национальной безопасности страны продумать планы оказания более широкой поддержки Киеву, сообщает газета Times."Стармер попросил совет национальной безопасности составить планы оказания Украине более широкой поддержки", - пишет издание.При этом неназванный военный источник заявил газете, что политика Стармера по поддержке Украины будет носить всеобъемлющий характер. "Речь не только о военной поддержке, но также о промышленной, экономической, дипломатической", - приводит газета слова источника.По данным издания, чтобы выстроить единую политику Великобритании на украинском направлении, была создана специальная группа с участием министерств обороны и иностранных дел Соединенного Королевства.Ранее газета Independent сообщила, что минобороны Великобритании не стало отрицать информацию о том, что ВСУ использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область, которое РФ квалифицировала как теракт и назвало провокацией. Издание со ссылкой на представителя оборонного ведомства сообщало, что минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители. Однако это не касается крылатых ракет Storm Shadow, которые Лондон разрешил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины.В январе 2023 года Британия объявила о передаче Украине 14 боевых танков Challenger 2. Как минимум два из них были подбиты российскими войсками.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТОРоссия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871100.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871341.html

https://ria.ru/20240818/kurskaya-1966869591.html

великобритания

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, украина, киев, в мире