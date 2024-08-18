https://ria.ru/20240818/britaniya-1966836755.html

Британские власти могут приравнять мизогинию к терроризму, сообщили СМИ

Британские власти могут приравнять мизогинию к терроризму, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2024

Британские власти могут приравнять мизогинию к терроризму, сообщили СМИ

Британские власти пересмотрят стратегию противодействия экстремизму для борьбы с женоненавистничеством и могут приравнять мизогинию к терроризму, пишет газета... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T03:41

2024-08-18T03:41

2024-08-18T03:41

в мире

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Британские власти пересмотрят стратегию противодействия экстремизму для борьбы с женоненавистничеством и могут приравнять мизогинию к терроризму, пишет газета Telegraph. По данным издания, министр внутренних дел страны Иветт Купер распорядилась пересмотреть стратегию противодействия экстремизму, чтобы в срочном порядке устранить пробелы в позиции правительства. Инициатива, как пишет газета, связана с опасениями, что лидеры мнений, придерживающиеся женоненавистнических взглядов, якобы продвигают подобные идеи среди мальчиков-подростков в сети. "(В рамках пересмотра стратегии - ред.) будет изучен вопрос о том, чтобы бороться с насилием в отношении женщин и девочек таким же способом, как и с исламистским и ультраправым экстремизмом", - говорится в материале. Издание подчеркивает, что крайнее женоненавистничество впервые могут приравнять к терроризму. Отмечается, что в случае одобрения инициативы, учителя, вероятно, будут обязаны сообщать об учениках, которых подозревают в крайнем женоненавистничестве, в программу по отслеживанию и предотвращению радикализации граждан Prevent. Отмечается, что учителя, медработники и сотрудники местных органов в рамках программы обязаны сообщать о лицах, склонных к "радикализации", после чего местные власти и полиция оценивают необходимость их "дерадикализации". Газета пишет, что пересмотр завершится осенью и ляжет в основу новой стратегии противодействия экстремизму, которую МВД планирует представить в начале следующего года.

https://ria.ru/20240814/zapad-1966175842.html

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