Рейтинг@Mail.ru
Британские власти могут приравнять мизогинию к терроризму, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/britaniya-1966836755.html
Британские власти могут приравнять мизогинию к терроризму, сообщили СМИ
Британские власти могут приравнять мизогинию к терроризму, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2024
Британские власти могут приравнять мизогинию к терроризму, сообщили СМИ
Британские власти пересмотрят стратегию противодействия экстремизму для борьбы с женоненавистничеством и могут приравнять мизогинию к терроризму, пишет газета... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T03:41
2024-08-18T03:41
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155172/61/1551726120_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_09b2f538dd7d73d21aa39d78123963e2.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Британские власти пересмотрят стратегию противодействия экстремизму для борьбы с женоненавистничеством и могут приравнять мизогинию к терроризму, пишет газета Telegraph. По данным издания, министр внутренних дел страны Иветт Купер распорядилась пересмотреть стратегию противодействия экстремизму, чтобы в срочном порядке устранить пробелы в позиции правительства. Инициатива, как пишет газета, связана с опасениями, что лидеры мнений, придерживающиеся женоненавистнических взглядов, якобы продвигают подобные идеи среди мальчиков-подростков в сети. "(В рамках пересмотра стратегии - ред.) будет изучен вопрос о том, чтобы бороться с насилием в отношении женщин и девочек таким же способом, как и с исламистским и ультраправым экстремизмом", - говорится в материале. Издание подчеркивает, что крайнее женоненавистничество впервые могут приравнять к терроризму. Отмечается, что в случае одобрения инициативы, учителя, вероятно, будут обязаны сообщать об учениках, которых подозревают в крайнем женоненавистничестве, в программу по отслеживанию и предотвращению радикализации граждан Prevent. Отмечается, что учителя, медработники и сотрудники местных органов в рамках программы обязаны сообщать о лицах, склонных к "радикализации", после чего местные власти и полиция оценивают необходимость их "дерадикализации". Газета пишет, что пересмотр завершится осенью и ляжет в основу новой стратегии противодействия экстремизму, которую МВД планирует представить в начале следующего года.
https://ria.ru/20240814/zapad-1966175842.html
https://ria.ru/20240601/ssha-1949844708.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155172/61/1551726120_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_63e1ae04495450d48c305b6f7581eb24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
Британские власти могут приравнять мизогинию к терроризму, сообщили СМИ

Telegraph: британские власти могут приравнять мизогинию к терроризму

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТрафальгарская площадь в Лондоне
Трафальгарская площадь в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Трафальгарская площадь в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Британские власти пересмотрят стратегию противодействия экстремизму для борьбы с женоненавистничеством и могут приравнять мизогинию к терроризму, пишет газета Telegraph.
По данным издания, министр внутренних дел страны Иветт Купер распорядилась пересмотреть стратегию противодействия экстремизму, чтобы в срочном порядке устранить пробелы в позиции правительства. Инициатива, как пишет газета, связана с опасениями, что лидеры мнений, придерживающиеся женоненавистнических взглядов, якобы продвигают подобные идеи среди мальчиков-подростков в сети.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Пушков рассказал об истинном отношении населения Запада к ценностям ЛГБТ*
14 августа, 15:32
"(В рамках пересмотра стратегии - ред.) будет изучен вопрос о том, чтобы бороться с насилием в отношении женщин и девочек таким же способом, как и с исламистским и ультраправым экстремизмом", - говорится в материале. Издание подчеркивает, что крайнее женоненавистничество впервые могут приравнять к терроризму.
Отмечается, что в случае одобрения инициативы, учителя, вероятно, будут обязаны сообщать об учениках, которых подозревают в крайнем женоненавистничестве, в программу по отслеживанию и предотвращению радикализации граждан Prevent. Отмечается, что учителя, медработники и сотрудники местных органов в рамках программы обязаны сообщать о лицах, склонных к "радикализации", после чего местные власти и полиция оценивают необходимость их "дерадикализации".
Газета пишет, что пересмотр завершится осенью и ляжет в основу новой стратегии противодействия экстремизму, которую МВД планирует представить в начале следующего года.
Учащиеся начальной школы в США - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Дети в США, оканчивая школу, знают 4 тысячи гендеров, заявил сын Трампа
1 июня, 10:42
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала