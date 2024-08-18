https://ria.ru/20240818/bouz-1966897786.html

"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО

"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО - РИА Новости, 18.08.2024

"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО

Последствия вторжения ВСУ в Курскую область изменят ход всего украинского конфликта, но не в пользу Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T15:21

2024-08-18T15:21

2024-08-18T15:21

специальная военная операция на украине

россия

курская область

киев

чей боуз

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Последствия вторжения ВСУ в Курскую область изменят ход всего украинского конфликта, но не в пользу Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Курск изменит ход войны. ВСУ истощат свои критически важные резервы, а отношение к Украине в России только ужесточится. Также усугубится неспособность Киева защитить себя на востоке, где наступление России ускоряется", — написал он.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240818/bespilotniki-1966897398.html

россия

курская область

киев

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россия, курская область, киев, чей боуз, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, оборона