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"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО - РИА Новости, 18.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/bouz-1966897786.html
"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО
"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО - РИА Новости, 18.08.2024
"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО
Последствия вторжения ВСУ в Курскую область изменят ход всего украинского конфликта, но не в пользу Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:21
2024-08-18T15:21
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
чей боуз
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Последствия вторжения ВСУ в Курскую область изменят ход всего украинского конфликта, но не в пользу Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Курск изменит ход войны. ВСУ истощат свои критически важные резервы, а отношение к Украине в России только ужесточится. Также усугубится неспособность Киева защитить себя на востоке, где наступление России ускоряется", — написал он.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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россия, курская область, киев, чей боуз, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, оборона
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Чей Боуз, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Оборона
"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО

Боуз: вторжение в Курскую область изменит ход конфликта, но не в пользу Киева

© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Последствия вторжения ВСУ в Курскую область изменят ход всего украинского конфликта, но не в пользу Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Курск изменит ход войны. ВСУ истощат свои критически важные резервы, а отношение к Украине в России только ужесточится. Также усугубится неспособность Киева защитить себя на востоке, где наступление России ускоряется", — написал он.
Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКиевЧей БоузВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныОборона
 
 
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