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"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО
"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО - РИА Новости, 18.08.2024
"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО
Последствия вторжения ВСУ в Курскую область изменят ход всего украинского конфликта, но не в пользу Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:21
2024-08-18T15:21
2024-08-18T15:21
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
чей боуз
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Последствия вторжения ВСУ в Курскую область изменят ход всего украинского конфликта, но не в пользу Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Курск изменит ход войны. ВСУ истощат свои критически важные резервы, а отношение к Украине в России только ужесточится. Также усугубится неспособность Киева защитить себя на востоке, где наступление России ускоряется", — написал он.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Чей Боуз, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Оборона
"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО
Боуз: вторжение в Курскую область изменит ход конфликта, но не в пользу Киева