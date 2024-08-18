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Большинство британцев считают причиной беспорядков миграционную политику - РИА Новости, 18.08.2024
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20:38 18.08.2024 (обновлено: 20:40 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/besporyadki-1966937433.html
Большинство британцев считают причиной беспорядков миграционную политику
Большинство британцев считают причиной беспорядков миграционную политику - РИА Новости, 18.08.2024
Большинство британцев считают причиной беспорядков миграционную политику
Почти две трети жителей Великобритании полагают, что массовые беспорядки в стране вспыхнули из-за неправильной политики властей в области иммиграции, сообщает... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T20:38
2024-08-18T20:40
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Почти две трети жителей Великобритании полагают, что массовые беспорядки в стране вспыхнули из-за неправильной политики властей в области иммиграции, сообщает газета Telegraph со ссылкой на опрос компании Savanta. "Почти две трети (64%) респондентов заявили, что иммиграционная политика Великобритании стала причиной беспорядков", - пишет газета. Отмечается, что 82% британцев возложили вину за беспорядки на тех, кто в них участвовал, 75% - на ультраправые группы, 73% - на социальные сети. При этом лишь 59% опрошенных назвали истинной причиной беспорядков нападение на детей в Саутпорте. Более половины британцев заявили, что ушедшее в отставку правительство консерваторов несет ответственность за беспорядки, 46% опрошенных возложили вину на иммигрантов и просителей убежища, а 44% респондентов винят в беспорядках новое правительство лейбористов во главе с премьер-министром Киром Стармером. Опрос проводился среди 2237 человек в Великобритании, погрешность и сроки проведения не приводятся. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
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в мире, великобритания, россия, руанда, кир стармер, беспорядки в британии
В мире, Великобритания, Россия, Руанда, Кир Стармер, Беспорядки в Британии
Большинство британцев считают причиной беспорядков миграционную политику

Telegraph: 64% британцев считают миграционную политику причиной беспорядков

© Кадр видео из соцсетейБеспорядки в Лидсе
Беспорядки в Лидсе - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Беспорядки в Лидсе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Почти две трети жителей Великобритании полагают, что массовые беспорядки в стране вспыхнули из-за неправильной политики властей в области иммиграции, сообщает газета Telegraph со ссылкой на опрос компании Savanta.
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"Почти две трети (64%) респондентов заявили, что иммиграционная политика Великобритании стала причиной беспорядков", - пишет газета.
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Отмечается, что 82% британцев возложили вину за беспорядки на тех, кто в них участвовал, 75% - на ультраправые группы, 73% - на социальные сети.
При этом лишь 59% опрошенных назвали истинной причиной беспорядков нападение на детей в Саутпорте.
Более половины британцев заявили, что ушедшее в отставку правительство консерваторов несет ответственность за беспорядки, 46% опрошенных возложили вину на иммигрантов и просителей убежища, а 44% респондентов винят в беспорядках новое правительство лейбористов во главе с премьер-министром Киром Стармером.
Опрос проводился среди 2237 человек в Великобритании, погрешность и сроки проведения не приводятся.
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В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
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