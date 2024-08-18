https://ria.ru/20240818/bespilotniki-1966898699.html

Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов

Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов - РИА Новости, 18.08.2024

Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов

Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T15:27

2024-08-18T15:27

2024-08-18T15:33

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ.Ранее российское военное ведомство сообщало, что в воскресенье утром был сбит один беспилотник над Белгородской областью."Восемнадцатого августа в период с 13.50 по 14.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

россия

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Наталья Макарова

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, россия