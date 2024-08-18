https://ria.ru/20240818/bespilotniki-1966898699.html
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов - РИА Новости, 18.08.2024
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:27
2024-08-18T15:27
2024-08-18T15:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7e48a809fab9b6657b0183d32d8c20a.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ.Ранее российское военное ведомство сообщало, что в воскресенье утром был сбит один беспилотник над Белгородской областью."Восемнадцатого августа в период с 13.50 по 14.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_010cc2b75ff9cab3b1bf4f90c3917f47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов
Минобороны: средства ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ над Белгородской областью