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При атаке БПЛА на склады в Ростовской области никто не пострадал

При атаке БПЛА на склады в Ростовской области никто не пострадал - РИА Новости, 18.08.2024

При атаке БПЛА на склады в Ростовской области никто не пострадал

По предварительным данным, никто не пострадал в результате воздушной атаки в Пролетарске Ростовской области, при которой загорелись промышленные склады, сообщил РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T06:43

2024-08-18T06:43

2024-08-18T06:43

специальная военная операция на украине

пролетарск

ростовская область

василий голубев

происшествия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. По предварительным данным, никто не пострадал в результате воздушной атаки в Пролетарске Ростовской области, при которой загорелись промышленные склады, сообщил губернатор Василий Голубев. "По предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал. Подразделения пожарных возобновили тушение", - говорится в Telegram-канале главы региона. Ранее сообщалось, что атака БПЛА была отражена на юго-востоке Ростовской области, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Тушение пожара приостанавливалось из-за повторной атаки.

https://ria.ru/20240817/minoborony-1966792133.html

пролетарск

ростовская область

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пролетарск, ростовская область, василий голубев, происшествия