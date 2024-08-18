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В Госдуме предрекли Украине хаос и гражданскую войну - РИА Новости, 18.08.2024
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13:34 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/belik-1966882312.html
В Госдуме предрекли Украине хаос и гражданскую войну
В Госдуме предрекли Украине хаос и гражданскую войну - РИА Новости, 18.08.2024
В Госдуме предрекли Украине хаос и гражданскую войну
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что вторжение ВСУ в Курскую область обернется для Украины РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:34
2024-08-18T13:34
россия
курская область
брянская область
дмитрий белик
владимир путин
георгий мурадов
вооруженные силы украины
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что вторжение ВСУ в Курскую область обернется для Украины хаосом и гражданской войной. Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Вооруженные силы Украины фактически являются наемническими войсками НАТО, а нападение на Курскую область - необъявленной войной. "Сегодня Украина в Курской области сдает экзамен на статус главного союзника НАТО. Подобные экзамены для некоторых стран окончились хаосом и гражданской войной на десятилетия. Эта же участь ждет и Украину. Сегодняшняя Украина - наглядный пример всему миру, по какому пути не стоит идти", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, кровавый деспот Зеленский готов бросить украинский народ на убой, лишь бы похвалиться статусом главного союзника НАТО. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/gosduma-1964952020.html
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россия, курская область, брянская область, дмитрий белик, владимир путин, георгий мурадов, вооруженные силы украины, нато, госдума рф, украина
Россия, Курская область, Брянская область, Дмитрий Белик, Владимир Путин, Георгий Мурадов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Госдума РФ, Украина
В Госдуме предрекли Украине хаос и гражданскую войну

Депутат Белик: нападение ВСУ на Курскую область обернется для Украины хаосом

© Минобороны РоссииКадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Минобороны России
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что вторжение ВСУ в Курскую область обернется для Украины хаосом и гражданской войной.
Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Вооруженные силы Украины фактически являются наемническими войсками НАТО, а нападение на Курскую область - необъявленной войной.
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"Сегодня Украина в Курской области сдает экзамен на статус главного союзника НАТО. Подобные экзамены для некоторых стран окончились хаосом и гражданской войной на десятилетия. Эта же участь ждет и Украину. Сегодняшняя Украина - наглядный пример всему миру, по какому пути не стоит идти", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, кровавый деспот Зеленский готов бросить украинский народ на убой, лишь бы похвалиться статусом главного союзника НАТО.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьБрянская областьДмитрий БеликВладимир ПутинГеоргий МурадовВооруженные силы УкраиныНАТОГосдума РФУкраина
 
 
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