В Госдуме предрекли Украине хаос и гражданскую войну
Депутат Белик: нападение ВСУ на Курскую область обернется для Украины хаосом
© Минобороны РоссииКадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
© Минобороны России
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что вторжение ВСУ в Курскую область обернется для Украины хаосом и гражданской войной.
Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Вооруженные силы Украины фактически являются наемническими войсками НАТО, а нападение на Курскую область - необъявленной войной.
"Сегодня Украина в Курской области сдает экзамен на статус главного союзника НАТО. Подобные экзамены для некоторых стран окончились хаосом и гражданской войной на десятилетия. Эта же участь ждет и Украину. Сегодняшняя Украина - наглядный пример всему миру, по какому пути не стоит идти", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, кровавый деспот Зеленский готов бросить украинский народ на убой, лишь бы похвалиться статусом главного союзника НАТО.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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16 августа, 22:27