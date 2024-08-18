https://ria.ru/20240818/belik-1966882312.html

В Госдуме предрекли Украине хаос и гражданскую войну

В Госдуме предрекли Украине хаос и гражданскую войну - РИА Новости, 18.08.2024

В Госдуме предрекли Украине хаос и гражданскую войну

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что вторжение ВСУ в Курскую область обернется для Украины РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:34

2024-08-18T13:34

2024-08-18T13:34

россия

курская область

брянская область

дмитрий белик

владимир путин

георгий мурадов

вооруженные силы украины

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что вторжение ВСУ в Курскую область обернется для Украины хаосом и гражданской войной. Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Вооруженные силы Украины фактически являются наемническими войсками НАТО, а нападение на Курскую область - необъявленной войной. "Сегодня Украина в Курской области сдает экзамен на статус главного союзника НАТО. Подобные экзамены для некоторых стран окончились хаосом и гражданской войной на десятилетия. Эта же участь ждет и Украину. Сегодняшняя Украина - наглядный пример всему миру, по какому пути не стоит идти", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, кровавый деспот Зеленский готов бросить украинский народ на убой, лишь бы похвалиться статусом главного союзника НАТО. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240808/gosduma-1964952020.html

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Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, дмитрий белик, владимир путин, георгий мурадов, вооруженные силы украины, нато, госдума рф, украина