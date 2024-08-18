https://ria.ru/20240818/azerbaydzhan-1966881166.html
Товарооборот России и Азербайджана в первом полугодии вырос
Товарооборот России и Азербайджана в первом полугодии вырос - РИА Новости, 18.08.2024
Товарооборот России и Азербайджана в первом полугодии вырос
Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие этого года вырос на 7,1% - до 2 миллиардов долларов, говорится в материалах к визиту президента РФ... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:30
2024-08-18T13:30
2024-08-18T13:30
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие этого года вырос на 7,1% - до 2 миллиардов долларов, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Баку. Президент России 18-19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом. "В 2023 году товарооборот России с Азербайджаном составил 4,1 миллиарда долларов, за первое полугодие сего года - вырос на 7,1%, до 2 миллиардов долларов", - указано в материалах. Там отмечено, что российские прямые инвестиции в Азербайджан составили порядка 4,2 миллиарда долларов. В республике работает более 1,2 тысячи компаний с российским капиталом."Российско-азербайджанское стратегическое партнерство динамично развивается на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения - с опорой на подписанную президентами в феврале 2022 года в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии", - сказано в материалах к визиту.Отмечено, что в целом договорно-правовая база двусторонних отношений насчитывает свыше 150 договоров и соглашений.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, баку, владимир путин, в мире
Россия, Азербайджан, Баку, Владимир Путин, В мире
Товарооборот России и Азербайджана в первом полугодии вырос
Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие вырос на 7,1 процента
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие этого года вырос на 7,1% - до 2 миллиардов долларов, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Баку.
Президент России 18-19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом.
"В 2023 году товарооборот России с Азербайджаном составил 4,1 миллиарда долларов, за первое полугодие сего года - вырос на 7,1%, до 2 миллиардов долларов", - указано в материалах.
Там отмечено, что российские прямые инвестиции в Азербайджан составили порядка 4,2 миллиарда долларов. В республике работает более 1,2 тысячи компаний с российским капиталом.
"Российско-азербайджанское стратегическое партнерство динамично развивается на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения - с опорой на подписанную президентами в феврале 2022 года в Москве
Декларацию о союзническом взаимодействии", - сказано в материалах к визиту.
Отмечено, что в целом договорно-правовая база двусторонних отношений насчитывает свыше 150 договоров и соглашений.