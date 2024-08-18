https://ria.ru/20240818/azerbaydzhan-1966881166.html

Товарооборот России и Азербайджана в первом полугодии вырос

Товарооборот России и Азербайджана в первом полугодии вырос - РИА Новости, 18.08.2024

Товарооборот России и Азербайджана в первом полугодии вырос

Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие этого года вырос на 7,1% - до 2 миллиардов долларов, говорится в материалах к визиту президента РФ... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:30

2024-08-18T13:30

2024-08-18T13:30

россия

азербайджан

баку

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832427617_0:159:3357:2047_1920x0_80_0_0_6356f961d972dd20efdc6b463abbff65.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие этого года вырос на 7,1% - до 2 миллиардов долларов, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Баку. Президент России 18-19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом. "В 2023 году товарооборот России с Азербайджаном составил 4,1 миллиарда долларов, за первое полугодие сего года - вырос на 7,1%, до 2 миллиардов долларов", - указано в материалах. Там отмечено, что российские прямые инвестиции в Азербайджан составили порядка 4,2 миллиарда долларов. В республике работает более 1,2 тысячи компаний с российским капиталом."Российско-азербайджанское стратегическое партнерство динамично развивается на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения - с опорой на подписанную президентами в феврале 2022 года в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии", - сказано в материалах к визиту.Отмечено, что в целом договорно-правовая база двусторонних отношений насчитывает свыше 150 договоров и соглашений.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

https://ria.ru/20240818/putin-1966828024.html

россия

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, азербайджан, баку, владимир путин, в мире