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Товарооборот России и Азербайджана в первом полугодии вырос - РИА Новости, 18.08.2024
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13:30 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/azerbaydzhan-1966881166.html
Товарооборот России и Азербайджана в первом полугодии вырос
Товарооборот России и Азербайджана в первом полугодии вырос - РИА Новости, 18.08.2024
Товарооборот России и Азербайджана в первом полугодии вырос
Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие этого года вырос на 7,1% - до 2 миллиардов долларов, говорится в материалах к визиту президента РФ... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:30
2024-08-18T13:30
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азербайджан
баку
владимир путин
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие этого года вырос на 7,1% - до 2 миллиардов долларов, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Баку. Президент России 18-19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом. "В 2023 году товарооборот России с Азербайджаном составил 4,1 миллиарда долларов, за первое полугодие сего года - вырос на 7,1%, до 2 миллиардов долларов", - указано в материалах. Там отмечено, что российские прямые инвестиции в Азербайджан составили порядка 4,2 миллиарда долларов. В республике работает более 1,2 тысячи компаний с российским капиталом."Российско-азербайджанское стратегическое партнерство динамично развивается на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения - с опорой на подписанную президентами в феврале 2022 года в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии", - сказано в материалах к визиту.Отмечено, что в целом договорно-правовая база двусторонних отношений насчитывает свыше 150 договоров и соглашений.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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россия, азербайджан, баку, владимир путин, в мире
Россия, Азербайджан, Баку, Владимир Путин, В мире
Товарооборот России и Азербайджана в первом полугодии вырос

Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие вырос на 7,1 процента

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНабережная в Баку
Набережная в Баку - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Набережная в Баку. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие этого года вырос на 7,1% - до 2 миллиардов долларов, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Баку.
Президент России 18-19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом.
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"В 2023 году товарооборот России с Азербайджаном составил 4,1 миллиарда долларов, за первое полугодие сего года - вырос на 7,1%, до 2 миллиардов долларов", - указано в материалах.
Там отмечено, что российские прямые инвестиции в Азербайджан составили порядка 4,2 миллиарда долларов. В республике работает более 1,2 тысячи компаний с российским капиталом.
"Российско-азербайджанское стратегическое партнерство динамично развивается на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения - с опорой на подписанную президентами в феврале 2022 года в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии", - сказано в материалах к визиту.
Отмечено, что в целом договорно-правовая база двусторонних отношений насчитывает свыше 150 договоров и соглашений.
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