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Мэр Львова высказался о нападении ВСУ на Курскую область

Мэр Львова высказался о нападении ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 18.08.2024

Мэр Львова высказался о нападении ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины платят страшную цену за атаку на Курскую область, написал мэр украинского города Львова Андрей Садовой в соцсетях. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:27

2024-08-18T14:27

2024-08-18T14:27

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валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины платят страшную цену за атаку на Курскую область, написал мэр украинского города Львова Андрей Садовой в соцсетях."Операция ВСУ в Курской области имеет свою страшную цену", — заявил он.К своему сообщению Садовой добавил фото с похорон солдат ВСУ.В пятницу Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240818/armiya-1966866868.html

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в мире, курская область, россия, львов, андрей садовой, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины