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Мэр Львова высказался о нападении ВСУ на Курскую область
Мэр Львова высказался о нападении ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 18.08.2024
Мэр Львова высказался о нападении ВСУ на Курскую область
Вооруженные силы Украины платят страшную цену за атаку на Курскую область, написал мэр украинского города Львова Андрей Садовой в соцсетях. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:27
2024-08-18T14:27
2024-08-18T14:27
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины платят страшную цену за атаку на Курскую область, написал мэр украинского города Львова Андрей Садовой в соцсетях."Операция ВСУ в Курской области имеет свою страшную цену", — заявил он.К своему сообщению Садовой добавил фото с похорон солдат ВСУ.В пятницу Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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в мире, курская область, россия, львов, андрей садовой, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Россия, Львов, Андрей Садовой, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Мэр Львова высказался о нападении ВСУ на Курскую область
Мэр Львова Садовой: ВСУ платят страшную цену за атаку на Курскую область