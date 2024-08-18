https://ria.ru/20240818/ataka-1966865707.html

ВСУ за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области

ВСУ за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области - РИА Новости, 18.08.2024

ВСУ за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть приграничных районов Белгородской области примерно тридцатью беспилотниками, четыре мирных жителя... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T11:08

2024-08-18T11:08

2024-08-18T11:08

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть приграничных районов Белгородской области примерно тридцатью беспилотниками, четыре мирных жителя пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его информации, 17 августа украинские войска обстреляли 32 населенных пункта в 6 районах региона. Было выпущено 112 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 31 беспилотника. За отчетный день различные разрушения выявлены в 10 частных домовладениях, двух социальных объектах, 5 автомобилях, а также на территории инфраструктурного объекта. "В Валуйском городском округе по сёлам Бирюч и Старый Хутор выпущено 3 БПЛА… В Волоконовском районе по селу Коновалово выпущено 4 БПЛА… В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись атакам с помощью 2 БПЛА, также выпущено 55 боеприпасов", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по десяти населенным пунктам произведены атаки с помощью тринадцати беспилотников. В Краснояружском районе по трем селам было выпущено 14 снарядов и один БПЛА. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Красное и Маслова Пристань, сёлам Архангельское, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, хуторам Балки и Панков выпущено 43 боеприпаса в ходе 9 обстрелов и 8 БПЛА, один из которых сбит. Ранены 4 мирных жителя. Всем пострадавшим медики оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась", - уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 15 августа 2024 года обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945646235.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия