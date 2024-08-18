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"Усилили давление": в ВСУ пожаловались на ситуацию на фронте - РИА Новости, 18.08.2024
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11:18 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/armiya-1966866868.html
"Усилили давление": в ВСУ пожаловались на ситуацию на фронте
"Усилили давление": в ВСУ пожаловались на ситуацию на фронте - РИА Новости, 18.08.2024
"Усилили давление": в ВСУ пожаловались на ситуацию на фронте
Армия России продолжает активно наступать в Донбассе и оттеснять ВСУ, несмотря на атаку на Курскую область, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на украинских РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T11:18
2024-08-18T11:18
в мире
россия
донбасс
курская область
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Армия России продолжает активно наступать в Донбассе и оттеснять ВСУ, несмотря на атаку на Курскую область, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на украинских солдат."Нет, они не ослабили нажим. Наоборот, они усилили давление", — поделился украинский военный.Солдаты ВСУ также пожаловались на большое количество российских дронов в небе, что мешает им проводить операции. Кроме того, отметили в публикации, украинская армия испытывает серьезный кадровый голод.Как сообщило Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. В четверг стало известно, что российские подразделения заняли Ивановку.
https://ria.ru/20240818/podderzhka-1966851645.html
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в мире, россия, донбасс, курская область, вооруженные силы украины, welt
В мире, Россия, Донбасс, Курская область, Вооруженные силы Украины, Welt
"Усилили давление": в ВСУ пожаловались на ситуацию на фронте

Welt: российская армия усилила давление на ВСУ в Донбассе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Армия России продолжает активно наступать в Донбассе и оттеснять ВСУ, несмотря на атаку на Курскую область, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на украинских солдат.
"Нет, они не ослабили нажим. Наоборот, они усилили давление", — поделился украинский военный.
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Солдаты ВСУ также пожаловались на большое количество российских дронов в небе, что мешает им проводить операции. Кроме того, отметили в публикации, украинская армия испытывает серьезный кадровый голод.
Как сообщило Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. В четверг стало известно, что российские подразделения заняли Ивановку.
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В миреРоссияДонбассКурская областьВооруженные силы УкраиныWelt
 
 
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