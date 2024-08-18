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Гладков намерен обратиться за господдержкой для компенсации ущерба аграриям - РИА Новости, 18.08.2024
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23:10 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/agrarii-1966949575.html
Гладков намерен обратиться за господдержкой для компенсации ущерба аграриям
Гладков намерен обратиться за господдержкой для компенсации ущерба аграриям - РИА Новости, 18.08.2024
Гладков намерен обратиться за господдержкой для компенсации ущерба аграриям
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что осенью оценят потери аграрного сектора от обстрелов со стороны... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T23:10
2024-08-18T23:10
экономика
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что осенью оценят потери аграрного сектора от обстрелов со стороны Украины, и обратится за помощью к федеральным властям. Как рассказал губернатор ранее регион уже получил федеральную помощь для компенсации ущерба, понесенного сельскохозяйственными предприятиями региона в результате действий ВСУ, которая позволила произвести выплаты в полном объеме. Однако ущерб продолжает расти, поскольку обстрелы региона продолжаются, горят поля, а на некоторых не удалось приступить к уборке урожая. "По итогам уже сельскохозяйственного года, в конце, то есть это октябрь-ноябрь, мы соберем все потери. И я опять пойду за федеральной помощью. То есть у нас план такой. И мы или конец года, или начало следующего года, я уверен, что, получив помощь, раздадим нашим аграриям", - подчеркнул Гладков. Согласно информации главы региона, во время посевной кампании на территории Белгородской области планировалось засеять яровыми культурами почти 300 тысяч гектаров, а техническими – почти 530 тысяч гектаров.
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экономика, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Экономика, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков намерен обратиться за господдержкой для компенсации ущерба аграриям

В Белгороде оценят потери аграриев от обстрелов и обратится за помощью к властям

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкСело Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что осенью оценят потери аграрного сектора от обстрелов со стороны Украины, и обратится за помощью к федеральным властям.
Как рассказал губернатор ранее регион уже получил федеральную помощь для компенсации ущерба, понесенного сельскохозяйственными предприятиями региона в результате действий ВСУ, которая позволила произвести выплаты в полном объеме. Однако ущерб продолжает расти, поскольку обстрелы региона продолжаются, горят поля, а на некоторых не удалось приступить к уборке урожая.
«
"По итогам уже сельскохозяйственного года, в конце, то есть это октябрь-ноябрь, мы соберем все потери. И я опять пойду за федеральной помощью. То есть у нас план такой. И мы или конец года, или начало следующего года, я уверен, что, получив помощь, раздадим нашим аграриям", - подчеркнул Гладков.
Согласно информации главы региона, во время посевной кампании на территории Белгородской области планировалось засеять яровыми культурами почти 300 тысяч гектаров, а техническими – почти 530 тысяч гектаров.
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ЭкономикаБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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