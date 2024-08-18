https://ria.ru/20240818/agrarii-1966949575.html

Гладков намерен обратиться за господдержкой для компенсации ущерба аграриям

Гладков намерен обратиться за господдержкой для компенсации ущерба аграриям - РИА Новости, 18.08.2024

Гладков намерен обратиться за господдержкой для компенсации ущерба аграриям

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что осенью оценят потери аграрного сектора от обстрелов со стороны... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T23:10

2024-08-18T23:10

2024-08-18T23:10

экономика

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что осенью оценят потери аграрного сектора от обстрелов со стороны Украины, и обратится за помощью к федеральным властям. Как рассказал губернатор ранее регион уже получил федеральную помощь для компенсации ущерба, понесенного сельскохозяйственными предприятиями региона в результате действий ВСУ, которая позволила произвести выплаты в полном объеме. Однако ущерб продолжает расти, поскольку обстрелы региона продолжаются, горят поля, а на некоторых не удалось приступить к уборке урожая. "По итогам уже сельскохозяйственного года, в конце, то есть это октябрь-ноябрь, мы соберем все потери. И я опять пойду за федеральной помощью. То есть у нас план такой. И мы или конец года, или начало следующего года, я уверен, что, получив помощь, раздадим нашим аграриям", - подчеркнул Гладков. Согласно информации главы региона, во время посевной кампании на территории Белгородской области планировалось засеять яровыми культурами почти 300 тысяч гектаров, а техническими – почти 530 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20240816/shebekino-1966689301.html

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины