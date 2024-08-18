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Сейсмологи предупредили об афтершоках в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 18.08.2024
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02:01 18.08.2024 (обновлено: 02:16 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/aftershoki-1966834000.html
Сейсмологи предупредили об афтершоках в Петропавловске-Камчатском
Сейсмологи предупредили об афтершоках в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 18.08.2024
Сейсмологи предупредили об афтершоках в Петропавловске-Камчатском
Афтершоки после землетрясения на Камчатке будут продолжаться долго, в ближайшие дни ожидаются толчки в Петропавловске-Камчатском до 5,0 баллов, сообщил директор РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T02:01
2024-08-18T02:16
камчатка
петропавловск-камчатский
происшествия
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Афтершоки после землетрясения на Камчатке будут продолжаться долго, в ближайшие дни ожидаются толчки в Петропавловске-Камчатском до 5,0 баллов, сообщил директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров."Афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго, в ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных, отчетливых сотрясений в Петропавловске с интенсивностью до 5 баллов. Скорее всего, она их не превысит", — сказал Чеборов в видео, которое опубликовало ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.При этом он отметил, что афтершоковый процесс с высокой долей вероятности свидетельствует о том, что более сильных толчков в ближайшее время не будет.Накануне вечером по московскому времени у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.Чуть более чем за три часа после землетрясения сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,6. Все они произошли в акватории Тихого океана в 79-119 километрах от Петропавловска-Камчатского.По данным МЧС, угроза цунами после землетрясения не объявлялась. Разрушения и пострадавшие отсутствуют.
https://ria.ru/20240817/kamchatka-1966825758.html
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камчатка, петропавловск-камчатский, происшествия, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Происшествия, Россия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сейсмологи предупредили об афтершоках в Петропавловске-Камчатском

Геофизическая служба РАН: в Петропавловске-Камчатском ожидаются афтершоки

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПетропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Афтершоки после землетрясения на Камчатке будут продолжаться долго, в ближайшие дни ожидаются толчки в Петропавловске-Камчатском до 5,0 баллов, сообщил директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.
«
"Афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго, в ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных, отчетливых сотрясений в Петропавловске с интенсивностью до 5 баллов. Скорее всего, она их не превысит", — сказал Чеборов в видео, которое опубликовало ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что афтершоковый процесс с высокой долей вероятности свидетельствует о том, что более сильных толчков в ближайшее время не будет.
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Накануне вечером по московскому времени у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.
Чуть более чем за три часа после землетрясения сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,6. Все они произошли в акватории Тихого океана в 79-119 километрах от Петропавловска-Камчатского.
По данным МЧС, угроза цунами после землетрясения не объявлялась. Разрушения и пострадавшие отсутствуют.
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КамчаткаПетропавловск-КамчатскийПроисшествияРоссияРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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