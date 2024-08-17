https://ria.ru/20240817/zemletryasenie-1966823523.html
Губернатор Камчатки прокомментировал ситуацию с землетрясением
Губернатор Камчатки прокомментировал ситуацию с землетрясением - РИА Новости, 18.08.2024
Губернатор Камчатки прокомментировал ситуацию с землетрясением
После землетрясения у берегов Камчатки идет интенсивный афтершоковый процесс, вероятность сильного подземного толчка низкая, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-17T22:57
2024-08-17T22:57
2024-08-18T00:12
камчатка
происшествия
петропавловск-камчатский
владимир солодов
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. После землетрясения у берегов Камчатки идет интенсивный афтершоковый процесс, вероятность сильного подземного толчка низкая, сообщил губернатор Владимир Солодов.Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 7,0, произошедшем у берегов Камчатки в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Позже ГУ МЧС по региону сообщило о том, что угрозы цунами нет."Сейчас идет интенсивный афтершоковый процесс. Это означает, что утихающие толчки регистрируются. По оценкам, вероятность сильного толчка достаточно низкая", - сказал губернатор на видео, опубликованном в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240816/zemletryasenie-1966510707.html
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камчатка, происшествия, петропавловск-камчатский, владимир солодов, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор Камчатки прокомментировал ситуацию с землетрясением
Губернатор Солодов: у берегов Камчатки происходит активный афтершоковый процесс