https://ria.ru/20240817/zemletryasenie-1966823523.html

Губернатор Камчатки прокомментировал ситуацию с землетрясением

Губернатор Камчатки прокомментировал ситуацию с землетрясением - РИА Новости, 18.08.2024

Губернатор Камчатки прокомментировал ситуацию с землетрясением

После землетрясения у берегов Камчатки идет интенсивный афтершоковый процесс, вероятность сильного подземного толчка низкая, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-17T22:57

2024-08-17T22:57

2024-08-18T00:12

камчатка

происшествия

петропавловск-камчатский

владимир солодов

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. После землетрясения у берегов Камчатки идет интенсивный афтершоковый процесс, вероятность сильного подземного толчка низкая, сообщил губернатор Владимир Солодов.Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 7,0, произошедшем у берегов Камчатки в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Позже ГУ МЧС по региону сообщило о том, что угрозы цунами нет."Сейчас идет интенсивный афтершоковый процесс. Это означает, что утихающие толчки регистрируются. По оценкам, вероятность сильного толчка достаточно низкая", - сказал губернатор на видео, опубликованном в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240816/zemletryasenie-1966510707.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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камчатка, происшествия, петропавловск-камчатский, владимир солодов, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)