https://ria.ru/20240817/zemletryasenie-1966822985.html
Угрозы цунами на Камчатке нет, заявили в МЧС
Угрозы цунами на Камчатке нет, заявили в МЧС - РИА Новости, 17.08.2024
Угрозы цунами на Камчатке нет, заявили в МЧС
Угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T22:50
2024-08-17T22:50
2024-08-17T22:54
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
камчатский край
землетрясение
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7,0, произошедшем у берегов Камчатки в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского."Угрозы цунами нет", - говорится в сообщении.Также Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о серии афтершоков магнитудой 3,9, которая произошла после землетрясения у берегов Камчатки. Землетрясения произошли на глубине шесть, 12 и 48 километров. Магнитуда сейсмособытия 3,9. Эпицентр землетрясений находился в 106, 112 и 114 километрах от Петропавловска-Камчатского, отмечается на сайте.
https://ria.ru/20240813/zemletryasenie-1965821230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, камчатский край, землетрясение
Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Землетрясение
Угрозы цунами на Камчатке нет, заявили в МЧС
В МЧС заявили, что угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет