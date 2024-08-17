https://ria.ru/20240817/zemletryasenie-1966822985.html

Угрозы цунами на Камчатке нет, заявили в МЧС

Угрозы цунами на Камчатке нет, заявили в МЧС - РИА Новости, 17.08.2024

Угрозы цунами на Камчатке нет, заявили в МЧС

Угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T22:50

2024-08-17T22:50

2024-08-17T22:54

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петропавловск-камчатский

камчатский край

землетрясение

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7,0, произошедшем у берегов Камчатки в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского."Угрозы цунами нет", - говорится в сообщении.Также Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил о серии афтершоков магнитудой 3,9, которая произошла после землетрясения у берегов Камчатки. Землетрясения произошли на глубине шесть, 12 и 48 километров. Магнитуда сейсмособытия 3,9. Эпицентр землетрясений находился в 106, 112 и 114 километрах от Петропавловска-Камчатского, отмечается на сайте.

https://ria.ru/20240813/zemletryasenie-1965821230.html

камчатка

петропавловск-камчатский

камчатский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, камчатский край, землетрясение