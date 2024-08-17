https://ria.ru/20240817/zarplaty-1966719051.html
Депутат допустила возможность роста зарплат низкооплачиваемых работников
Депутат допустила возможность роста зарплат низкооплачиваемых работников - РИА Новости, 17.08.2024
Депутат допустила возможность роста зарплат низкооплачиваемых работников
Зарплаты всех низкооплачиваемых работников могут вырасти в 2025 году в связи с повышением МРОТ (минимальный размер оплаты труда), рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T02:49
2024-08-17T02:49
2024-08-17T02:49
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светлана бессараб
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Зарплаты всех низкооплачиваемых работников могут вырасти в 2025 году в связи с повышением МРОТ (минимальный размер оплаты труда), рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб. Исходя из законопроекта министерства труда РФ, минимальный размер оплаты труда может вырасти до 22 440 рублей с 1 января 2025 года. "МРОТ будет повышен с 1 января 2025 года на 16,6%, следовательно, ожидать повышения можно всем низкооплачиваемым работающим", - сказала Бессараб. Как пояснила депутат, к низкооплачиваемым работникам относятся трудоустроенные, получающие зарплату в размере МРОТ, как правило - это низкоквалифицированный труд. Она отметила, что повышение зарплат отдельным категориям госслужащих, в том числе судей, депутатов и сенаторов, заморожено до января 2025 года, но заморозка может быть продлена еще на год.
https://ria.ru/20240816/zarplata-1966544733.html
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россия, светлана бессараб, госдума рф, общество
Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ, Общество
Депутат допустила возможность роста зарплат низкооплачиваемых работников
Бессараб: зарплаты низкооплачиваемых работников могут вырасти при повышении МРОТ
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Зарплаты всех низкооплачиваемых работников могут вырасти в 2025 году в связи с повышением МРОТ (минимальный размер оплаты труда), рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.
Исходя из законопроекта министерства труда РФ
, минимальный размер оплаты труда может вырасти до 22 440 рублей с 1 января 2025 года.
"МРОТ будет повышен с 1 января 2025 года на 16,6%, следовательно, ожидать повышения можно всем низкооплачиваемым работающим", - сказала Бессараб.
Как пояснила депутат, к низкооплачиваемым работникам относятся трудоустроенные, получающие зарплату в размере МРОТ, как правило - это низкоквалифицированный труд.
Она отметила, что повышение зарплат отдельным категориям госслужащих, в том числе судей, депутатов и сенаторов, заморожено до января 2025 года, но заморозка может быть продлена еще на год.