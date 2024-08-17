Во Франции высмеяли замешательство на ТВ из-за видео ВСУ в касках СС
Французский политик высмеял замешательство на ТВ из-за видео ВСУ в касках СС
© AP Photo / Michel Euler Франция
© AP Photo / Michel Euler
Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял реакцию участников телепередачи на французском телеканале LCI, которые пришли в замешательство при обсуждении кадров боевиков ВСУ в нацистских касках.
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"Когда неожиданно во Франции на телестудии замечают, что украинский солдат гордо носит нацистскую каску, максимальное замешательство гарантировано!" — написал политик в соцсети X.
На прикрепленном к сообщению видеофрагменте ведущий телеканала Тома Мисраки, комментируя кадры с боевиками ВСУ, говорит, что "эта каска любопытна, и не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России". Позднее участник передачи генерал Франсуа Шованси добавляет, что "именно так и ломают коммуникационную стратегию".
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"Потрясающее признание! И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!" — отметил Филиппо.
В четверг в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик, на котором боевики ВСУ издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера. Параллельно украинцы снимали происходящее на видео.
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