Рейтинг@Mail.ru
Во Франции высмеяли замешательство на ТВ из-за видео ВСУ в касках СС - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 17.08.2024 (обновлено: 18:47 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/zameshatelstvo-1966789751.html
Во Франции высмеяли замешательство на ТВ из-за видео ВСУ в касках СС
Во Франции высмеяли замешательство на ТВ из-за видео ВСУ в касках СС - РИА Новости, 17.08.2024
Во Франции высмеяли замешательство на ТВ из-за видео ВСУ в касках СС
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял реакцию участников телепередачи на французском телеканале LCI, которые пришли в замешательство при... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T17:32
2024-08-17T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
суджанский район
флориан филиппо
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601063901_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_ed9213d4c73828e32e9d2c357b97e5fd.jpg
ПАРИЖ, 17 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял реакцию участников телепередачи на французском телеканале LCI, которые пришли в замешательство при обсуждении кадров боевиков ВСУ в нацистских касках. &quot;Когда неожиданно во Франции на телестудии замечают, что украинский солдат гордо носит нацистскую каску, максимальное замешательство гарантировано!&quot; — написал политик в соцсети X.На прикрепленном к сообщению видеофрагменте ведущий телеканала Тома Мисраки, комментируя кадры с боевиками ВСУ, говорит, что "эта каска любопытна, и не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России". Позднее участник передачи генерал Франсуа Шованси добавляет, что "именно так и ломают коммуникационную стратегию".&quot;Потрясающее признание! И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!&quot; — отметил Филиппо.В четверг в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик, на котором боевики ВСУ издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера. Параллельно украинцы снимали происходящее на видео.Как сообщил РИА Новости глава Суджанского района Александр Богачев, пожилой человек на кадрах ролика — Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, видео снято в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. Он уточнил, что все службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками.СК возбудил два уголовных дела — об убийстве и реабилитации нацизма.
https://ria.ru/20240817/vsu-1966775411.html
https://ria.ru/20240815/zelenskiy-1966489043.html
https://ria.ru/20240817/germaniya-1966754770.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601063901_22:20:2206:1658_1920x0_80_0_0_0a2e14b134ba56c5841b163f1a21eb54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, курская область, суджанский район, флориан филиппо, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Суджанский район, Флориан Филиппо, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Во Франции высмеяли замешательство на ТВ из-за видео ВСУ в касках СС

Французский политик высмеял замешательство на ТВ из-за видео ВСУ в касках СС

© AP Photo / Michel Euler Франция
 Франция - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Michel Euler
Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял реакцию участников телепередачи на французском телеканале LCI, которые пришли в замешательство при обсуждении кадров боевиков ВСУ в нацистских касках.
«

"Когда неожиданно во Франции на телестудии замечают, что украинский солдат гордо носит нацистскую каску, максимальное замешательство гарантировано!" — написал политик в соцсети X.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Постпред Крыма назвал ВСУ наемническими войсками НАТО
Вчера, 15:29
На прикрепленном к сообщению видеофрагменте ведущий телеканала Тома Мисраки, комментируя кадры с боевиками ВСУ, говорит, что "эта каска любопытна, и не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России". Позднее участник передачи генерал Франсуа Шованси добавляет, что "именно так и ломают коммуникационную стратегию".
«

"Потрясающее признание! И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!" — отметил Филиппо.

В четверг в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик, на котором боевики ВСУ издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера. Параллельно украинцы снимали происходящее на видео.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
"Мы вооружаем этого негодяя?" Во Франции взбесились из-за Зеленского
15 августа, 21:45
Как сообщил РИА Новости глава Суджанского района Александр Богачев, пожилой человек на кадрах ролика — Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, видео снято в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. Он уточнил, что все службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками.
СК возбудил два уголовных дела — об убийстве и реабилитации нацизма.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
На Западе предупредили Украину о скорой потере важного союзника
Вчера, 12:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьСуджанский районФлориан ФилиппоВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала