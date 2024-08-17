https://ria.ru/20240817/zameshatelstvo-1966789751.html

Во Франции высмеяли замешательство на ТВ из-за видео ВСУ в касках СС

Во Франции высмеяли замешательство на ТВ из-за видео ВСУ в касках СС - РИА Новости, 17.08.2024

Во Франции высмеяли замешательство на ТВ из-за видео ВСУ в касках СС

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял реакцию участников телепередачи на французском телеканале LCI, которые пришли в замешательство при... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T17:32

2024-08-17T17:32

2024-08-17T18:47

специальная военная операция на украине

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флориан филиппо

владимир путин

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ПАРИЖ, 17 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял реакцию участников телепередачи на французском телеканале LCI, которые пришли в замешательство при обсуждении кадров боевиков ВСУ в нацистских касках. "Когда неожиданно во Франции на телестудии замечают, что украинский солдат гордо носит нацистскую каску, максимальное замешательство гарантировано!" — написал политик в соцсети X.На прикрепленном к сообщению видеофрагменте ведущий телеканала Тома Мисраки, комментируя кадры с боевиками ВСУ, говорит, что "эта каска любопытна, и не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России". Позднее участник передачи генерал Франсуа Шованси добавляет, что "именно так и ломают коммуникационную стратегию"."Потрясающее признание! И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!" — отметил Филиппо.В четверг в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик, на котором боевики ВСУ издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера. Параллельно украинцы снимали происходящее на видео.Как сообщил РИА Новости глава Суджанского района Александр Богачев, пожилой человек на кадрах ролика — Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, видео снято в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. Он уточнил, что все службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками.СК возбудил два уголовных дела — об убийстве и реабилитации нацизма.

https://ria.ru/20240817/vsu-1966775411.html

https://ria.ru/20240815/zelenskiy-1966489043.html

https://ria.ru/20240817/germaniya-1966754770.html

россия

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суджанский район

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в мире, россия, курская область, суджанский район, флориан филиппо, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины