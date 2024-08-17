https://ria.ru/20240817/zaes-1966785030.html
Рогов назвал атаку украинского дрона в районе ЗАЭС ядерным терроризмом
Рогов назвал атаку украинского дрона в районе ЗАЭС ядерным терроризмом - РИА Новости, 17.08.2024
Рогов назвал атаку украинского дрона в районе ЗАЭС ядерным терроризмом
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:56
2024-08-17T16:56
2024-08-17T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
энергодар
европа
владимир рогов
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал новую атаку украинского дрона в районе Запорожской АЭС неприкрытой агрессией по отношению к мирному населению. Украинские войска в субботу утром атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники Запорожской АЭС, пострадавших нет, но создана прямая угроза безопасности персонала станции, сообщает пресс-служба ЗАЭС. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, украинский дрон сбросил снаряд в 10 метрах до периметра станции и 500 метров - до энергоблоков. "Это очередной случай ядерного терроризма и неприкрытая агрессия по отношению к мирному населению и сотрудникам атомной станции. Попытка дестабилизировать ситуацию и запугать персонал, чтобы в сознании людей выход на работу был сопряжен со смертельно опасным риском", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, по маршруту, который атаковал украинский дрон, перемещается достаточно много сотрудников атомной станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html
днепр (город)
энергодар
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b4767e23ffa040add5238a760bb827b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), энергодар, европа, владимир рогов, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, Владимир Рогов, Запорожская АЭС
Рогов назвал атаку украинского дрона в районе ЗАЭС ядерным терроризмом
Рогов назвал новую атаку украинского дрона в районе ЗАЭС неприкрытой агрессией
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал новую атаку украинского дрона в районе Запорожской АЭС неприкрытой агрессией по отношению к мирному населению.
Украинские войска в субботу утром атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники Запорожской АЭС, пострадавших нет, но создана прямая угроза безопасности персонала станции, сообщает пресс-служба ЗАЭС. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, украинский дрон сбросил снаряд в 10 метрах до периметра станции и 500 метров - до энергоблоков.
«
"Это очередной случай ядерного терроризма и неприкрытая агрессия по отношению к мирному населению и сотрудникам атомной станции. Попытка дестабилизировать ситуацию и запугать персонал, чтобы в сознании людей выход на работу был сопряжен со смертельно опасным риском", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, по маршруту, который атаковал украинский дрон, перемещается достаточно много сотрудников атомной станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
- на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.