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Рогов назвал атаку украинского дрона в районе ЗАЭС ядерным терроризмом - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:56 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/zaes-1966785030.html
Рогов назвал атаку украинского дрона в районе ЗАЭС ядерным терроризмом
Рогов назвал атаку украинского дрона в районе ЗАЭС ядерным терроризмом - РИА Новости, 17.08.2024
Рогов назвал атаку украинского дрона в районе ЗАЭС ядерным терроризмом
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:56
2024-08-17T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
энергодар
европа
владимир рогов
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал новую атаку украинского дрона в районе Запорожской АЭС неприкрытой агрессией по отношению к мирному населению. Украинские войска в субботу утром атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники Запорожской АЭС, пострадавших нет, но создана прямая угроза безопасности персонала станции, сообщает пресс-служба ЗАЭС. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, украинский дрон сбросил снаряд в 10 метрах до периметра станции и 500 метров - до энергоблоков. "Это очередной случай ядерного терроризма и неприкрытая агрессия по отношению к мирному населению и сотрудникам атомной станции. Попытка дестабилизировать ситуацию и запугать персонал, чтобы в сознании людей выход на работу был сопряжен со смертельно опасным риском", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, по маршруту, который атаковал украинский дрон, перемещается достаточно много сотрудников атомной станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html
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в мире, днепр (город), энергодар, европа, владимир рогов, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, Владимир Рогов, Запорожская АЭС
Рогов назвал атаку украинского дрона в районе ЗАЭС ядерным терроризмом

Рогов назвал новую атаку украинского дрона в районе ЗАЭС неприкрытой агрессией

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал новую атаку украинского дрона в районе Запорожской АЭС неприкрытой агрессией по отношению к мирному населению.
Украинские войска в субботу утром атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники Запорожской АЭС, пострадавших нет, но создана прямая угроза безопасности персонала станции, сообщает пресс-служба ЗАЭС. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, украинский дрон сбросил снаряд в 10 метрах до периметра станции и 500 метров - до энергоблоков.
«
"Это очередной случай ядерного терроризма и неприкрытая агрессия по отношению к мирному населению и сотрудникам атомной станции. Попытка дестабилизировать ситуацию и запугать персонал, чтобы в сознании людей выход на работу был сопряжен со смертельно опасным риском", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, по маршруту, который атаковал украинский дрон, перемещается достаточно много сотрудников атомной станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)ЭнергодарЕвропаВладимир РоговЗапорожская АЭС
 
 
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