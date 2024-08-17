https://ria.ru/20240817/zaes-1966785030.html

Рогов назвал атаку украинского дрона в районе ЗАЭС ядерным терроризмом

Рогов назвал атаку украинского дрона в районе ЗАЭС ядерным терроризмом - РИА Новости, 17.08.2024

Рогов назвал атаку украинского дрона в районе ЗАЭС ядерным терроризмом

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T16:56

2024-08-17T16:56

2024-08-17T16:56

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал новую атаку украинского дрона в районе Запорожской АЭС неприкрытой агрессией по отношению к мирному населению. Украинские войска в субботу утром атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники Запорожской АЭС, пострадавших нет, но создана прямая угроза безопасности персонала станции, сообщает пресс-служба ЗАЭС. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, украинский дрон сбросил снаряд в 10 метрах до периметра станции и 500 метров - до энергоблоков. "Это очередной случай ядерного терроризма и неприкрытая агрессия по отношению к мирному населению и сотрудникам атомной станции. Попытка дестабилизировать ситуацию и запугать персонал, чтобы в сознании людей выход на работу был сопряжен со смертельно опасным риском", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, по маршруту, который атаковал украинский дрон, перемещается достаточно много сотрудников атомной станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепр (город), энергодар, европа, владимир рогов, запорожская аэс