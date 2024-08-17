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СМИ раскрыли, кого Украина направила в Курскую область

СМИ раскрыли, кого Украина направила в Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024

СМИ раскрыли, кого Украина направила в Курскую область

Вооруженные силы Украины направили в Курскую область сформированные при поддержке Запада резервы, сообщает The Wall Street Journal. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T10:02

2024-08-17T10:02

2024-08-17T10:02

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины направили в Курскую область сформированные при поддержке Запада резервы, сообщает The Wall Street Journal."Для недопущения ослабления линии фронта, значительная часть подразделений была взята из резервных сил, которые Украина формировала при поддержке Запада для операций, которые планируются в этом году и в следующем", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что по оценкам западных военных украинские силы задействовали более десяти тысяч военнослужащих в операции в Курской области.Накануне Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.

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в мире, курская область, украина, россия, вооруженные силы украины, политика