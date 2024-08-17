https://ria.ru/20240817/vzryvy-1966718449.html
СМИ сообщили о новых взрывах в Сумах
СМИ сообщили о новых взрывах в Сумах - РИА Новости, 17.08.2024
СМИ сообщили о новых взрывах в Сумах
Новые взрывы прогремели в городе Сумы Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T02:17
2024-08-17T02:17
2024-08-17T02:17
специальная военная операция на украине
сумская область
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в городе Сумы Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН. "Сумы - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН. Около часа назад телеканал сообщал о первых взрывах в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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сумская область, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о новых взрывах в Сумах
ТСН: в городе Сумы прогремели новые взрывы